Confira as linhas de ônibus alteradas neste domingo em São Paulo

Quem usa ônibus na cidade de São Paulo deve se atentar a algumas mudanças neste domingo (dia 21).

Na região da Liberdade, no Centro, a SPTrans informa que quatro linhas de ônibus terão seus itinerários alterados desde as 7h, para a realização de obras na Rua Conselheiro Furtado, esquina com a Rua Pires da Mota.

VEJA OS ITINERÁRIOS ALTERADOS:

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

Obs: Deverá substituir a frota de veículos trólebus por veículos movidos à diesel ou com autonomia (bateria).

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Rua Cons. Furtado, R. Pires da Mota (à esquerda), R.

Bueno de Andrade, R. Espirito Santo, R. Pais de Andrade, R. Saturno, Av.

da Aclimação, seguindo normal.

857R-10 Term. Campo Limpo – Aclimação

Ida: sem alteração.

Volta: normal até Rua Cons. Furtado, R. Pires da Mota (à esquerda), R.

Bueno de Andrade, R. Espirito Santo, R. Pais de Andrade, R. Saturno, Av.

da Aclimação, seguindo normal.

805L-10 Term. Princ. Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até Rua Cons. Furtado, R. Pires da Mota (à

esquerda), R. Bueno de Andrade, R. Espirito Santo, R. Pais de Andrade, R.

Saturno, Av. da Aclimação, seguindo normal.

4114-10 Vl. Gumercindo – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até Rua Cons. Furtado, R. Pires da Mota (à esquerda), R.

Bueno de Andrade, R. Espirito Santo, R. Pais de Andrade, R. Saturno, Av.

da Aclimação, seguindo normal.

Volta: sem alteração.

Mudanças também acontecem em algumas linhas de ônibus por conta de interdição viária na Rua Bela Cintra, altura do nº 975, entre a Av. Paulista e a Rua Luís Coelho. As alterações de itinerários ocorrem das 8h às 17h.

CONFIRA AQUI AS LINHAS ENVOLVIDAS:

177H-21 Metrô Santana – Pinheiros

Ida: sem alterações

Volta: normal até a Rua Bela Cintra, Av. Paulista, Av. Angélica, prosseguindo normal.

719R-10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

Ida: normal até a Rua Bela Cintra, Av. Paulista, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Volta: sem alterações.

809V-10 Vl. Gomes – Metrô Trianon – MASP

Sentido único: normal até Al. Casa Branca, Av. Paulista, Túnel José Roberto F. Melhem, Av. Rebouças, prosseguindo normal.

719P-10 Term. Pinheiros – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Rua Bela Cintra, Av. Paulista, Av. Angélica, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.