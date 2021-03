Lotofácil e Quina: veja o resultado das loterias deste sábado

A Lotofácil deste sábado está com seu prêmio estimado em R$ 1,5 milhão que será pago para quem acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil neste sábado são:

04 – 06 – 07 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 22 – 23 – 24 – 25

Sorteio Anterior

Duas apostas feitas nas cidades de Dourados (MS) e Auriflama (SP), e uma terceira que não pode ser rastreada, pois foi feita pelo canal eletrônico da Caixa, ficaram com o prêmio da Lotofácil desta sexta-feira. Cada um ganhou R$ 395.475,24.

Mas não foram apenas eles que foram premiados neste sábado pela Lotofácil. Duzentos e vinte e quatro apostas acertaram 14 pontos e cada uma delas ganhou R$ 1.586,52.

Mais 9.552 apostadores foram premiados com R$ 25 por acertarem números.

REGRAS DA LOTOFÁCIL

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria mais fácil de ganhar do Brasil, como diz o próprio nome, o apostador escolhe entre 15 e 20 números no volante, entre os 25 disponíveis. O prêmio principal é pago para quem acertar 15 números, mas os acertadores de 11, 12, 13 e 14 números também são premiados. A Lotofácil tem sorteios diários de segunda-feira a sábado

Prêmio acumulado da Quina também é de R$ 1,5 milhão

Também com seu prêmio principal acumulado, a Quina deve pagar neste sábado ao apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina neste sábado são:

21 – 37 – 42 – 53 – 61

Sorteio Anterior

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal nesta sexta-feira, cento e sessenta e nove apostas acertaram a quadra e cada um ganhou R$ 2.203,58.

Outras 8.053 apostas acertaram o terno e ganharam R$ 69,54.

Regras da Quina

A aposta mínima na Quina custa R$ 2 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Para apostar na Quina, o jogador deve escolher entre 5 e 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quem acertar os cinco números ganha o prêmio principal, mas a Quina também premia quem acertar2, 3 ou 4 números.

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Veja os preços das apostas:

R$ 2– cinco números

R$ 12 – seis números

R$ 42 – sete números

R$ 112 – oito números

R$ 504 – dez números

R$ 924 – onze números

R$ 1.584 – doze números

R$ 2.574 – treze números

R$ 4.004 – quatorze números

R$ 6.006 – quinze números