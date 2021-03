Confira o resultado da Mega-Sena e veja se ficou milionário

Mais uma vez a sorte está em jogo e alguém pode se tornar o mais novo milionário do Brasil com o prêmio de R$ 45.559.576,50 da Mega-Sena deste sábado (20).

E para levar essa bolada, basta acertar as seis dezenas abaixo e correr para comemorar.

Os números sorteados para a Mega-Sena neste sábado são:

06- 18 – 25 – 30 – 42 – 54

Último Sorteio

No sorteio da última quarta-feira, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal ficou acumulado.

Houve 71 apostas que chegaram muito perto do prêmio milionário, faltou apenas um número para que o resto de suas vidas mudasse. Mas eles acertaram a quina e ganharam prêmios individuais de R$ 45.966,00.

Outros 5.457 apostadores ganharam R$ 854,36 por terem acertado a quadra.

Clique e veja os números sorteados na última quarta-feira.

REGRAS DA MEGA-SENA

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Na loteria com os maiores prêmios do Brasil, o apostador escolhe de 6 a 15 dezenas entre 60 números. Vence aquele (ou aqueles) que acertarem os seis números sorteados. Prêmios menores são distribuídos aos que acertarem 5 ou 4 números.

Veja os preços das apostas:

R$ 4,50 – seis números

R$ 31,50 – sete números

R$ 126 – oito números

R$ 378 – nove números

R$ 945 – dez números

R$ 2.079 – 11 números

R$ 4.158 – 12 números

R$ 7.722 – 13 números

R$ 13.513,50 – 14 números

R$ 22.522,50 – 15 números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.

Veja os números sorteados para a Dupla Sena

Reprodução

A Dupla Sena também está com seu prêmio acumulado para o sorteio deste sábado (20). De acordo com a estimativa da Caixa Econômica Federal, o acertador dos seis números no primeiro ou no segundo sorteio vai levar para casa R$ 2,3 milhões.

Os números sorteados para a Dupla Sena neste sábado são:

1º sorteio

01 – 10 – 26 – 30 – 35 – 43

2º sorteio

01 – 31 – 39 – 42 – 43 – 46

Sorteio Anterior

O último sorteio da Dupla Sena foi realizado na quinta-feira passada, quando ninguém levou o prêmio principal.

Nove apostadores acertaram a quina no primeiro sorteio e ganharam R$ 4.905,99. Outros 13 acertaram a quina no segundo sorteio, e cada um levou R$ 3.056,81.

Regras da Dupla Sena

Para jogar na Dupla Sena, o apostador deve escolher entre 6 a 15 números no volante entre os 50 disponíveis. O apostador ganha se acertar seis números no primeiro ou no segundo sorteio. A loteria paga prêmios também para quem acerta 3,4 ou 5 dezenas.

O apostador pode ainda escolher os números ou deixar que o sistema escolha para ele (Surpresinha) e, se preferir, concorrer com a mesma aposta por mais concursos consecutivos (Teimosinha).