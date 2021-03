Baixada Santista decreta lockdown para conter a covid-19

O Condesb (Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista) anunciou nesta sexta-feira que vai decretar o lockdown em nove municípios do litoral sul e região central em uma tentativa de conter a disseminação da covid-19.

A restrição passará a valer a partir da próxima terça-feira (23) até 4 de abril.

Neste período, as pessoas poderão circular pela cidade apenas para compra de remédios, atendimento ou socorro médico de pessoas ou animais, embarque e desembarque no terminal rodoviário, atendimentos de urgência e prestação de serviços aprovada pelo decreto municipal.

Os municípios que vão aderir ao lockdown são Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

Neste período estão proibidas as feiras livres e drive-thru. Hotéis, pousadas e pensões só poderão atender clientes corporativos e as áreas de lazer e recreação devem permanecer fechadas.

LEIA TAMBÉM:

Os supermercados poderão funcionar até as 20h e aos sábado e domingos poderão funcionar somente com delivery. A regra vale ainda para padaria, açougue e mercearias. Os bancos funcionarão apenas com os caixas de autoatendimento.

“São medidas duras mas que, infelizmente, temos que tomar agora para preservar vidas. Os especialistas em Saúde nos passaram um quadro assustador no encontro realizado quinta-feira", justificou Rogério Santos, prefeito de Santos e presidente do Condesb.

Os prefeitos da região colocaram todo o efetivo da Polícia Militar e Guarda Civil para fiscalizar a circulação nas ruas. A multa para quem descumprir as regras do lockdown variam de R$ 300 a R$ 10 mil.