Operação descida no Sistema Anchieta-Imigrantes é suspensa aos fins de semana

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou na última sexta-feira (dia 19) a suspensão da operação descida aos finais de semana no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes).

A medida visa desestimular o aumento do fluxo de veículos rumo às praias durante a fase emergencial do Plano São Paulo. Em vigor desde ontem, ela segue até 30 de março, com possibilidade de prorrogação.

“Quarentena não é férias. Nós faremos de tudo, com apoio dos prefeitos, para desestimular qualquer deslocamento de pessoas para o litoral de São Paulo e para outras cidades turísticas”, afirmou Garcia.

Durante o período da fase emergencial será mantida operação normal no SAI, conhecida como 5×5, quando três faixas das pistas Sul da Rodovia dos Imigrantes e duas pela Via Anchieta descem rumo à Baixada Santista; e três faixas das pistas Norte da Rodovias dos Imigrantes e duas da Via Anchieta sobem a serra em direção à Capital e ao interior do Estado.

A iniciativa atende pedido dos prefeitos das cidades da região e foi adotada após avaliações técnicas e de segurança viária para os usuários do sistema realizadas por técnicos da ARTESP (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), da concessionária Ecovias e de representantes dos municípios da Baixada Santista e Litoral Sul.

Esta é a primeira vez em 23 anos de concessão do SAI que a operação descida é suspensa.

ENTENDA O SAI E A OPERAÇÃO DESCIDA

O Sistema Anchieta-Imigrantes é formado pelas rodovias Anchieta, dos Imigrantes, Padre Manoel da Nóbrega, dos km 270 ao km 292 (Praia Grande), e Cônego Domênico Rangoni (ex Piaçaguera – Guarujá).

A operação descida (7×3) no Sistema Anchieta-Imigrantes é implantada pela concessionária Ecovias, em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, sempre que o tráfego de veículos no trecho de serra no sentido à Baixada Santista atinge patamares superiores à capacidade das rodovias em operação normal (5×5). O parâmetro definido para montagem da operação é quando o movimento ultrapassa a marca de 5 mil veículos por hora.