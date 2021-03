‘Falta vacina, não dinheiro’, diz Luiza Trajano

A presidente do Magazine Luiza, Luiza Trajano, falou com exclusividade ontem à Rádio Bandeirantes sobre o movimento Unidos Pela Vacina. Ela foi entrevistada pelos jornalistas Thays Freitas, Pedro Campos e Eduardo Castro no Jornal Gente.

Qual a perspectiva do Unidos pela Vacina sobre a imunização?

Desde que oficializamos o movimento, em fevereiro, sabíamos que era um desafio grande. Acreditamos que seja necessário ter entre 60% e 70% da população vacinada o mais rápido possível. Então, o Mulheres do Brasil, um grupo que sou presidente, com 82 mil mulheres, que trabalha com 21 causas, viu que não poderia ficar quieto. A vacina é a única que pode resolver a crise, inclusive a da economia do país. Juntamos o Mulheres do Brasil e outros grupos da sociedade civil. É impressionante o tanto que as pessoas querem ajudar. Temos mais de 1.000 trabalhando. Primeiro, não compramos vacina. É proibido. Quem tem que distribuir até que se alcance 70% da população é o governo federal. É uma lei mundial. Não queremos comercializar. Então, damos apoio, com empresas acostumadas a comprar em vários países. Temos um grupo de engenharia ajudando na Fiocruz para produzir mais vacinas. Estamos oferecendo caminhão refrigerado, aviões. Queremos ajudar os municípios. Lançamos questionário para que respondam o que precisam. Temos doadores que serão padrinhos dessas prefeituras. Não é só de vacina que se precisa. Está faltando caixa refrigerada, seringa, pessoas, locais de vacinação.

O governo erra ao fechar a porta para empresários comprarem a vacina?

Não acho que fecha a porta. Nossa experiência com os laboratórios é que só podem vender para o governo federal. O problema não é dinheiro, o governo tem. O problema é achar vacina. Enviamos carta para todas as embaixadas explicando o momento difícil que o Brasil passa e pedindo ajuda. Nosso grupo está com o governo. As pessoas podem ajudar usando máscara, álcool gel, evitando aglomeração.

Vai ser candidata a vice-presidente da República?

Meu grupo é político e apartidário. Não sou candidata e não substituo ministro. Faço o que a sociedade civil tem que fazer nesse momento.

O que achou do aumento da taxa de juros para 2,75%?

A gente já esperava 0,5%, por causa da inflação, acabou sendo 0,75%. E enquanto não tiver as reformas, vamos viver nisso. Tivemos a da Previdência, a trabalhista. Agora, precisa a política e a tributária. Se não, vamos viver nessa gangorra. Precisa de vacina cívica também, para resolver problemas de estrutura. Sabemos que juro alto é ruim. Crédito é muito importante para país em desenvolvimento e precisa de taxa baixa para isso.