SP antecipa vacina para quem tem de 72 a 74

Idosos com 72, 73 e 74 anos de idade, que se planejavam para tomar a vacina contra a covid-19 a partir de segunda-feira, receberam ontem a boa notícia que a campanha foi antecipada e já começa amanhã.

O anúncio foi feito pelo governo do estado e vai beneficiar 730 mil pessoas, que fazem desta faixa etária a mais numerosa entre os grupos de idosos convocados para vacinação até aqui.

À frente do programa de imunização, a coordenadora do Centro de Controle de Doenças da Secretaria da Saúde, Regiane de Paula, disse que a antecipação foi possível a partir do aumento da produção pelo Instituto Butantan, que só nesta semana liberou mais 5,3 milhões de doses ao Ministério da Saúde. “As pessoas têm pressa e precisam ser vacinadas.”

Levantamento da Prefeitura de São Paulo divulgado pelo G1 mostra que houve queda de 55,8% entre janeiro e fevereiro no número de óbitos de idosos com mais de 90 anos. Como este grupo já foi imunizado, a redução pode indicar influência da vacina.

Apesar disso, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que só a partir de maio teremos dados mais concretos que poderão demonstrar a relação das vacinas com a letalidade da covid-19.