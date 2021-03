Sexta-feira terá temperaturas amenas na cidade de São Paulo

A previsão do tempo para a cidade de São Paulo nesta sexta-feira (dia 19) indica um dia de temperaturas amenas.

Segundo o Climatempo, os termômetros variam de 20ºC e 27ºC. O pico deve ser registrado por volta das 12h.

Há 90% de chance de chuva a qualquer hora. Apesar de o dia começar com sol, haverá períodos nublados, indica a previsão do tempo. A umidade do ar pode atingir os 80%.

O sol nasce às 6h10 e se põe às 18h19.