São Paulo retoma desconto no ICMS da carne e do leite

Carne e leite voltam a ter descontos no ICMS, imposto estadual cobrado de mercadorias e serviços, a partir de abril. A decisão foi anunciada ontem entre as medidas de apoio à economia durante a pandemia de covid-19, que incluem ainda mais R$ 100 milhões em crédito para empreendedores impactados pelos fechamentos durante a atual fase vermelha.

Carnes – bovina, suína e aves – e leite pasteurizado foram impactados em janeiro com o corte de benefícios em ICMS realizado pelo governo do estado no pacote de austeridade fiscal aprovado em outubro do ano passado. Desde que entrou em vigor, a medida ganhou forte pressão de diversos setores incluídos no consequente aumento de tributação. A promessa era de repasse no custo final para o consumidor. O governador João Doria já havia recuado na redução de benefício para hortifrútis, insumos agropecuários e energia elétrica, além de medicamentos genéricos.

Com a decisão de ontem, o leite pasteurizado voltará a ter isenção de ICMS na venda para o consumidor. Deixa, portanto, de pagar alíquota de 4,14%, que havia sido estabelecida em janeiro. No caso da carne, os estabelecimentos enquadrados no Simples Nacional, que são em geral os açougues de bairro, voltam a pagar 7% de ICMS na compra de carne para revenda – pagavam 13,3% desde janeiro. As duas medidas valem a partir de 1º de abril.

O governo também autorizou a liberação de R$ 100 milhões para os setores mais afetados pela pandemia em linhas de crédito do Desenvolve SP e do Banco do Povo, com juros mais baixos. Mais informações em www.desenvolvesp.com.br e www.bancodopovo.sp.gov.br. O estado decidiu ainda estender a suspensão de cortes nos serviços de saneamento e gás canalizado para clientes comerciais com dívidas até 30 de abril.

Eletrônicos

O governo federal anunciou ontem a redução em 10% do imposto de importação sobre eletroeletrônicos e bens de capital. A medida beneficia empresas, na compra de máquinas e equipamentos, e consumidores, na aquisição de telefones celulares e computadores.