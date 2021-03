Previsão do Tempo: frente fria traz mais chuva para São Paulo

Uma frente fria que passa pelo oceano traz mais umidade para a região do litoral de São Paulo e para a Capital, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão para a cidade de São Paulo é de possibilidade de chuva em todos os períodos, com pancadas mais fortes e trovoadas no período da tarde e da noite.

A temperatura máxima registra um leve recuou e não passa de 29º C nesta quinta-feira. A mínima prevista é e 20ºC.

Rodízio municipal de veículos

Quinta-feira é dia de carros com a placa 7 e 8 ficarem fora da faixa de exclusão do rodízio municipal de veículos de São Paulo entre 7h e 10h e 17h e 20h.

A faixa de exclusão é conhecida como centro expandido da cidade, e é delimitado pelas marginais Tietê e Pinheiros, Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnole Taunay, na zona sul de São Paulo, Complexo Viário Maria Maluf, também na zona sul, Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, na região do Ipiranga e do Sacomã e Viaduto Grande São Paulo, na divisa dos distritos da Vila Prudente com o Ipiranga.

O motorista flagrado trafegando nestas regiões nos horários de restrição do rodízio será multado em R$ 130,16 e ganhará quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Não há rodízio nos sábados, domingos e feriados. Veja as placas do rodízio: