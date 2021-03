Prefeitura de São Paulo antecipa 5 feriados para frear Covid-19

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quinta-feira (dia 18) que vai antecipar cinco feriados municipais para tentar frear o avanço da Covi-19 na cidade.

Os dois feriados municipais deste ano (Corpus Christi e Dia da Consciência Negra) e os três do ano que vem (os mesmos e o Aniversário da Cidade) serão movidos para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril. Somando-se o feriado nacional do dia 2 de abril (Paixão de Cristo), serão dez dias de folga, até dia 4.

O objetivo com os feriados é reduzir a circulação de pessoas e mira setores que seguem funcionando na Fase Emergencial do Plano São Paulo, em vigor desde segunda-feira (dia 15).

Covas disse ainda que discute com o governador João Doria (PSDB) a possibilidade de antecipar o feriado estadual da Revolução Constitucionalista, de 9 de julho.

ESTRATÉGIA REPETIDA

Esta não é a primeira vez que a gestão de Bruno Covas decide antecipar feriados para conter a contaminação a disseminação do coronavírus.

Em maio de 2020, a Prefeitura antecipou os feriados de Corpus Christi e o da Consciência Negra.

Covas disse que a antecipação no ano passado trouxe melhora nos índices de circulação e citou bons índices de isolamento social".

CAOS NOS HOSPITAIS

Hoje a capital paulista registrou a primeira morte de um paciente por falta de leito. A cidade tem 88% de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

A vítima é um jovem de 22 anos, que morreu no dia 13 de março, dois dias após ser internado na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de São Matheus, na Zona Leste da capital.

MUDANÇA NO RODÍZIO

Covas anunciou ainda mudança dos horários do rodízio municipal de veículos na cidade por duas semanas.

A partir de segunda-feira, os carros não mais serão proibidos de circularem entre 7h e 10h e das 17h às 20h, como ocorre normalmente, mas sim das 20h às 5h, mesmo horário definido pelo governo municipal como restrito para circulação.

A liberação do trânsito de carros nos horários tradicionais de rodízio da Capital, segundo o prefeito, é "para que as pessoas possam ter a opção do carro e não depender do transporte público" para voltarem para casa.

As placas e horários que os carros não poderão circular pelo centro expandido no período após as 20h são: