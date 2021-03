Polícia detém dois e apreende quase 2,8 toneladas de maconha no interior de SP

A Polícia Militar prendeu na última quarta-feira (17) dois homens, de 38 e 45 anos, que foram flagrados transportando quase 2,8 toneladas de maconha na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, na zona rural de Araçatuba, no interior de São Paulo.

A ação que localizou a grande quantidade de maconha foi deflagrada próximo ao km 60 via, por uma equipe de Tático Ostensivo Rodoviário do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário, durante a Operação Toque de Restrição.

Os agentes estavam em patrulhamento quando desconfiaram dos motoristas de um caminhão e de um automóvel que estavam estacionados em um restaurante de beira de estrada.

O carro já havia sido abordado mais cedo, mas acabou liberado. Na segunda abordagem, porém, o condutor apresentou informações desencontradas.

Sob a carga de farelo de trigo do caminhão, foram encontrados 240 fardos com inúmeros tabletes de maconha. As substâncias foram encaminhadas para perícia.

Os dois ocupantes dos veículos foram presos em flagrante e indiciados por tráfico de drogas.