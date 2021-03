Covas anuncia primeira morte de paciente em fila de espera por leito de UTI

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, confirmou nesta quinta-feira que um paciente contaminado com covid-19 morreu por falta de leito de UTI na zona leste de São Paulo.

Segundo os últimos dados da pandemia divulgados pela administração municipal, a cidade de São Paulo já atingiu 88% de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nos hospitais. Até esta quarta, 395 pessoas aguardavam na fila por um leito de UTI para covid-19.

"Infelizmente já tivemos o primeiro caso, que aconteceu na zona leste da cidade de São Paulo, uma pessoa falecer sem conseguir atendimento na cidade de São Paulo. A gente vê, infelizmente, colapsando o sistema de saúde", disse o prefeito em entrevista à GloboNews.

Covas disse que a prefeitura deve anunciar nesta quinta-feira a antecipação de feriados para diminuir o trânsito de pessoas e tentar conter o avanço da covid-19, entre outras medidas.

"Se a gente conseguir 15 dias que as pessoas consigam voltar aos índices de isolamento do início da pandemia, a gente já consegue uma melhora na quantidade de casos e internações ", disse.

O prefeito descartou a possibilidade de decretar lockdown no município. "É inviável decretar lockdown. A gente tem 1.000 guardas da GCM (Guarda Civil Metropolitana). É inviável fiscalizar se as pessoas estão saindo de casa com mil guardas", disse.

Vacinação em SP

Idosos com 72, 73 e 74 anos de idade, que se planejavam para tomar a vacina contra a covid-19 a partir de segunda-feira, receberam ontem a boa notícia que a campanha foi antecipada e já começa nesta sexta-feira.

O anúncio foi feito pelo governo do estado e vai beneficiar 730 mil pessoas, que fazem desta faixa etária a mais numerosa entre os grupos de idosos convocados para vacinação até aqui.

Aplicativo e-saúde SP

A prefeitura de São Paulo criou um aplicativo chamado de e-saude SP para informar a população sobre o andamento e os locais de vacinação na cidade, chamado de e-saude SP.

O aplicativo é uma plataforma de integração de dados clínicos e telemedicina. Pela plataforma, o cidadão pode acompanhar cada fase de campanha de vacinação na Capital e tirar dúvidas sobre a doença e sobre a vacina.

O aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS e em versão web, no Portal do Cidadão. Para acessá-lo, baixe o aplicativo (https://e-saudesp.prefeitura.sp.gov.br/public-login) em seu smartphone e faça seu cadastro.