Concurso público abre 83 vagas de emprego em município da Grande São Paulo

A cidade de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, abriu concurso público com 83 vagas. As inscrições começam nesta quinta-feira (dia 18) e vão até 22 de abril.

Os cargos do concurso público são para os níveis fundamental, médio e superior, com salários de até R$ 7.120,72.

Confira as posições oferecidas:

Ajudante de Obras e Serviços Públicos (40 vagas);

Artífice de Obras e Serviços Públicos (2 vagas);

Operador de Máquinas Pesadas (2 vagas);

Eletricista Predial (3 vagas);

Orientador Social (12 vagas);

Advogado Público (4 vagas);

Assistente Social do Sistema Único de Assistência Social (6 vagas);

Contador (2 vagas);

Engenheiro de Segurança do Trabalho (1 vaga);

Psicólogo Social (11 vagas).

Quem se interessar por uma das posições do concurso público deve acessar o site da da Vunesp. O valor da taxa é R$ 44,50, para os cargos de nível fundamental, R$ 56,50 de nível médio e 82,20 para o nível superior. O boleto deve ser pago até 23 de abril.

Os candidatos precisam comprovar os seguintes requisitos: ser brasileiro; ter no mínimo 18 anos de idade; candidatos do sexo masculino devem estar em dia com as obrigações militares; ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral; estar com o CPF regularizado; não registrar antecedentes criminais e ter aptidão física, mental e psicológica comprovada em avaliação médica.

PROVAS DO CONCURSO PÚBLICO

Todos os candidatos terão de se submeter a uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

O exame será apresentará questões de múltipla escolha com quatro alternativas para o cargo de Ajudante de Obras e Serviços Públicos e cinco alternativas para os demais cargos.

A prova terá a duração de três horas, com exceção do cargo de Advogado Público, que terá cinco horas para realizar a prova objetiva junto com a prova prático-profissional.

Sertão estados os conhecimentos em Língua Portuguesa; Matemática; Atualidades e conhecimentos específicos. O cargo de Ajudante de Obras e Serviços Públicos terá questões apenas de Língua Portuguesa e Matemática.

A prova objetiva deve ocorrer no dia 13 de junho. O gabarito oficial será divulgado no dia 16 do mesmo mês.

CONFIRA ALGUMAS DICAS PARA SE DAR BEM NAS PROVAS:

Green Chameleon/Unsplash

Se preparar para o exame é fundamental para alcançar um bom resultado. Confira algumas dicas valiosas: