Comitê de Blitze autua casa noturna com mais de 50 pessoas em São Paulo

Agentes do Comitê de Blitze autuaram na noite da última quarta-feira (dia 17), uma casa noturna por descumprimento às normas de restrição de circulação do Plano São Paulo. Mais de 50 pessoas estavam no endereço, localizado em Moema, na Capital.

Após a ação, as pessoas foram liberadas pelo Comitê de Blitzee o proprietário conduzido à 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Infrações Contra a Saúde Pública, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania. Ele foi autuado por infração de medida sanitária preventiva.

MAIS UM CASO

O Comitê de Blitze também interveio em um estabelecimento comercial localizado na Freguesia do Ó na madrugada desta quinta-feira (dia 18). No local havia 50 pessoas desrespeitando as normas sanitárias.

Foram apreendidas seis máquinas eletrônicas de cartão, cinco rádios comunicadores e aparelhagem de som. Quatro pessoas foram autuadas por infração de medida sanitária preventiva.

NÚMEROS DA PANDEMIA

Nesta quarta-feira (dia 17), o Estado bateu mais um recorde de pessoas internadas, sendo 11.109 em UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 14.771 em enfermaria.

As taxas de ocupação de leitos chegaram a 90,3% e 617 pessoas morreram de Covid-19.

O Comitê de Blitz , criado no último dia 12 em conjunto com a Prefeitura de São Paulo, tem como objetivo reforçar as fiscalizações e o cumprimento das medidas restritivas implementadas na Fase Emergencial.

Integram o comitê agentes da Guarda Civil Metropolitana e da Covisa (Coordenadoria da Vigilância Sanitária), além de profissionais da Vigilância Sanitária, Procon e das Polícias Civil e Militar.

No último final de semana 58 estabelecimentos comerciais da capital foram autuados.

COMO DENUNCIAR

O cidadão pode denunciar festas clandestinas e funcionamento irregular de serviços não-essenciais pelo telefone 0800-771-3541 e também pelo site do Procon-SP ou Centro de Vigilância pelo e-mail Sanitária [email protected].