Startup de tecnologia anuncia vagas de emprego em São Paulo; confira

A Sky.One, startup de tecnologia especializada no desenvolvimento de softwares e soluções em nuvem, anunciou diversas vagas de emprego abertas para diferentes áreas em São Paulo. A intenção é recrutar cerca de 150 novos profissionais apenas no primeiro semestre deste ano.

Há vagas de emprego para os cargos de analista de implantação, analista de pré-vendas, DBA de Oracle, desenvolvedor python, entre outras.

Os requisitos, como formação, habilidades e conhecimentos variam de acordo com as vagas de emprego desejadas.

A Sky.One conta com mais de 1.000 clientes atendidos e 5.000 servidores gerenciados por dia. A empresa se considera jovem, inovadora, está entre as 15 primeiras no Ranking Top Startups Brasileiras do Linkedin e é certificada no Great Place To Work, nas edições 2018, 2019 e 2020.

Além da remuneração mensal, os contratados terão direito a convênio médico (Sulamérica), convênio odontológico (Sulamérica), auxílio educação para filhos, auxílio idioma, seguro de vida e acesso à certificações AWS e cursos de capacitação interna por meio da Sky.One Academy.

Os selecionados trabalharão no formato híbrido, ou seja, parte home office e parte presencial, e serão submetidos a treinamentos EAD em uma plataforma com conteúdos que abrangem história, valores e cultura da empresa, além de treinamentos técnicos voltados ao dia a dia da função .

As vagas estão disponíveis para candidatura na página do LinkedIn da empresa. O processo seletivo será 100% online e composto por seis etapas: contato telefônico, testes, entrevista com RH, entrevista com gestor, apresentação de case e contratação.

VOCÊ SE ENCAIXO EM UMA STARTUP?

Startups como a Sky.One podem ser o sonho de emprego de muitos. Mas antes de tentar uma posição, vale a pena se perguntar se o seu perfil condiz com esse tipo de empresa.

Especialistas asseguram que experiências profissionais e fit cultural valem mais em um processo seletivo para startups do que necessariamente uma formação acadêmica.

Além disso, algumas soft skills são fundamentais para chamar a atenção dos recrutadores e "fazer bonito" após a contratação, como comunicação eficaz, pensamento criativo, resiliência, empatia e ética. Um espírito empreendedor também ajuda

Importante lembrar que startups costumam ainda adotar gestões horizontais, especialmente pelo baixo número de colaboradores no time. Por isso, a autogestão é um pilar fundamental.

OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICADOR TÉCNICO

Agora, se a sua praia é uma empresa mais tradicional, aqui vai uma outra oportunidade: a C&C Casa e Construção está com oito vagas de especificador técnico abertas, também para São Paulo.

A empresa – 100% nacional e pertencente ao Grupo Alfa – anunciou que a faixa salarial para o cargo varia em torno de R $3.800 a R $3.827, mais os seguintes benefícios: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Transporte, Vale Refeição e Seguro de Vida.

Os novos contratados irão realizar diferentes atividades na empresa, como prestar atendimento especializado aos clientes. Também serão responsáveis por promover eventos e relacionamentos com os profissionais da área.

Para se inscrever, acesse o site e clique na opção "Candidate-se".

ANTES DE SE CANDIDATAR, ATUALIZE SEU CURRÍCULO

Yanalya/Freepik/Divulgação

Independentemente do cargo almejado, é imprescindível que o currículo do candidato esteja atualizado e organizado da maneira mais objetiva possível. Vale prestar atenção nas seguintes dicas para se sair bem:

Especifique a área de atuação – comunique de maneira rápida com o que você trabalha;

Faça um resumo – em duas ou três frases, explique que profissional você é;

Formação – diga o que você estudou e em quais instituições;

Experiência profissional – liste as empresas pelas quais passou e que cargos ocupou. Comece pela mais recente e siga com as mais antiga;

Competências – conte quais programas sabe usar e que línguas fala. Atenção: se for brasileiro, não precisa dizer que fala português;

Seja sucinto – procure deixar todas as informações em uma página, ao menos que sua experiência seja muita vasta e exija uma segunda folha.