Previsão do tempo: calor promete dia abafado em São Paulo

São Paulo amanhece com sol brilhando e dia claro nesta última quarta-feira de verão, que oficialmente acaba no sábado.

Os termômetros devem atingir a máxima de 31ºC no meio da tarde, de acordo com dados da Climatempo, e o aumento das nuvens no período deve provocar o efeito de abafamento.

As chuvas estão previstas para chegarem no final da tarde e à noite. Pode chover forte em algumas regiões, com direito a trovões e raios.

A temperatura mínima prevista para esta quarta-feira é de 19º C.

Rodízio Municipal de Carros

Nesta quarta-feira, carros com placa final 5 e 6 não devem circular pelo centro expandido de São Paulo, região delimitada pelo rodízio municipal de veículos, entre e 10h e 17h e 20h.

O centro expandido compreende a região delimitada pelas marginais Tietê e Pinheiros, Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnole Taunay, na zona sul de São Paulo, Complexo Viário Maria Maluf, também na zona sul, Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, na região do Ipiranga e do Sacomã e Viaduto Grande São Paulo, na divisa dos distritos da Vila Prudente com o Ipiranga.

O motorista com placa 5 e 6 que for flagrado transitando na região no horário do rodízio vai pagar uma multa de R$ 130,16 e levará quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Não há rodízio nos sábados, domingos e feriados. Veja as placas do rodízio: