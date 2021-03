Aplicativo traz informações sobre vacina contra covid-19 em São Paulo

A prefeitura de São Paulo criou um aplicativo chamado de e-saude SP para informar a população sobre o andamento e os locais de vacinação na cidade, chamado de e-saude SP.

O aplicativo é uma plataforma de integração de dados clínicos e telemedicina. Pela plataforma, o cidadão pode acompanhar cada fase de campanha de vacinação na Capital e tirar dúvidas sobre a doença e sobre a vacina.

O aplicativo está disponível para dispositivos Android e iOS e em versão web, no Portal do Cidadão. Para acessá-lo, baixe o aplicativo (https://e-saudesp.prefeitura.sp.gov.br/public-login) em seu smartphone e faça seu cadastro.

No aplicativo, o @covid faz ainda uma ponte entre pacientes com suspeita de covid e um grupo médico. O usuário diz quais sintomas está sentindo e os dados serão analisados por enfermeiros e médicos e manda de volta uma mensagem com orientação, abrindo caminho até para uma teleconsulta, se for necessária.

O sistema fornece ainda ao usuário todo seu histórico de passagem pelo SUS (Sistema Único de Saúde), como laudos de exames e consultas realizadas no sistema público.