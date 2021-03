Ainda sem medir restrições, janeiro tem recorde de vagas de emprego

O Brasil teve o melhor início de ano para a geração de vagas com carteira assinada desde 1992. O saldo positivo recorde de 260 mil postos de trabalho em janeiro surpreendeu em momento que o país vive reflexos da retração econômica trazida pela pandemia de covid-19. Mas a análise de economistas é que o resultado não traduz o atual momento, com novas restrições em cidades brasileiras por conta do pico da doença. Capitais como São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG), por exemplo, passam por proibição da abertura de comércio, bares e restaurantes.

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados ontem pelo Ministério da Economia, mostram o saldo positivo bem acima do registrado em janeiro de 2020, por exemplo, quando ainda não enfrentávamos a pandemia. O resultado ficou positivo em 117 mil postos na ocasião.

Houve saldo de vagas em todos os setores, com a indústria como principal impulsionadora: 90 mil postos. Mesmo serviços, setor mais afetado pelos fechamentos, finalizou janeiro com resultado positivo em 83,6 mil empregos.

“Tivemos mais um Caged histórico em janeiro, o que ratifica nossas expectativas positivas. O resultado mostra o potencial do mercado de trabalho e o acerto de medidas do governo que adotamos no passado, no presente e continuaremos adotando no futuro para a proteção do emprego dos brasileiros”, avaliou ontem o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco.

Ele afirmou que o BEm (Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda) terá nova edição neste ano. A expectativa é que até 3 milhões de acordos para suspensão de contratos e redução de jornadas e salários sejam assinados em 2021.

Pessimismo

Mas a análise de especialistas não é tão animadora quanto a do governo federal. Economista do FGV IBRE (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas), Rodolpho Tobler afirma que a pandemia desregulou a sazonalidade das contratações e que por isso a comparação entre janeiros, por exemplo, não é a mais correta. Para o pesquisador, o resultado surpreendente no mês reflete momento em que a pandemia parecia mais controlada e as pessoas voltavam à normalidade. “Essa recuperação da economia tende a ter obstáculos ainda, principalmente neste primeiro semestre. Enquanto tiver os números da pandemia batendo recordes, é difícil imaginar uma recuperação forte e que o mercado de trabalho consiga ir junto.” A expectativa de Tobler é redução de admissões nos próximos meses.

O economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, também diz acreditar que o bom resultado de janeiro não mude a perspectiva ruim por conta da pandemia “Essa é mais uma estatística positiva em janeiro que não deverá ser observada com a devida atenção em função do recrudescimento da pandemia, que rouba a perspectiva sobre os cenários positivos.”

O dado do Caged não engloba as vagas informais, que aparecem apenas nas pesquisas realizadas mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A última divulgação do instituto, referente ao acumulado de 2020 até dezembro, mostrou taxa média de desocupação para o ano de 13,5%, a maior desde 2012.