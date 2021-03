Fintech abre 265 vagas de emprego; confira esta e outras oportunidades

A fintech Listo anunciou que está com 265 vagas de emprego abertas em todo o País. Há oportunidades em São Paulo.

Na área comercial – para o cargo de consultor – são 256 posições em diferentes cidades. Há outras nove vagas de emprego nas áreas internas de apoio da Listo, em São Paulo. Seis são para cargos de sistemas e TI como Desenvolvedor Java, Desenvolvedor .Net Core, Desenvolvedor .Front End, Analista de Infraestrutura Sênior, Analista Banco de Dados Pl (sustentação) e Analista de Infraestrutura DevOps Pl. As outras três são para Analista de Marketing Sênior, Piloto de Reserva Bancária Júnior e Coordenador de Facilities. O modelo de contratação da empresa é CLT, com benefícios.

Quem se interessar pelas vagas de emprego na área comercial pode enviar currículo para [email protected], com o nome da vaga no assunto. Já quem deseja tentar uma vaga em TI, o e-mail deve ser enviado para [email protected] Para as vagas de marketing, financeiro e administração, o e-mail para envio é para [email protected]

GRUPO SOULAN

O Grupo Soulan, de Recursos Humanos, abriu cerca de 1.000 vagas em clientes. As oportunidades são para atuação nas áreas de saúde e farmácia, comercial, financeira/contábil, logística, engenharia, marketing e recursos humanos, entre outras.

Para se ter uma ideia, apenas para atuação em uma empresa do setor de telecom, há cerca de 200 postos de trabalho disponíveis.

Para mais informações sobre cada posição, bem como link para inscrição, acesse aqui.

ISH TECNOLOGIA

A ISH Tecnologia conta com mais de 60 vagas de emprego para as regiões de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória.

As áreas que estão recrutando são comercial, contábil produtos, programação, técnica de SOC (Security Operations Center), NOC (Network Operations Center) e de projetos.

Quer saber mais sobre cada uma delas? Clique aqui e faça sua inscrição.

NTT LTD

A NTT Ltd., provedora de serviços de tecnologia, oferece mais de 80 vagas de emprego em todo o Brasil. Há a possibilidade de trabalho remoto.

Ao todo, são 42 vagas para as áreas técnicas e administrativas, como analista de infraestrutura de Redes e Segurança em todos os níveis, desenvolvedor FrontEnd (Angular e Java), BackEnd (Java e Kafka), DBA SQL Server, Service Desk, Pricing, entre outras. Outras 40 posições são destinadas ao programa de estágio, com previsão de abertura em maio.

Haverá ainda vagas para o programa sênior, cujo objetivo é alocar profissionais maiores de 50 anos e que estejam cursando o primeiro curso superior.

Mais detalhes sobre as vagas estão disponíveis na página do Linkedin da NTT Ltd. Para enviar o curríulo, acesse a aba de vagas e preencha os campos solicitados.

CONSTRUTIVO

O Construtivo, empresa que fornece soluções de gestão de engenharia, está com vagas abertas para profissionais especializados em programação, arquitetura, engenharia, suporte e vendas.

No caso dos programadores, os cargos abertos são para ull stack pleno e os pré-requisitos são conhecimentos em HTML, CSS, Javascript, Java e banco de dados.

Já quanto aos engenheiros e arquitetos, a empresa busca profissionais com conhecimento de modelagem e interesse em trabalhar com ferramentas de gerenciamento em BIM (Building Information Modeling).

Na área comercial, as posições estão abertas para profissionais com conhecimento de processos de engenharia e interesse em trabalhar com soluções para gestão focadas em transformação digital.

Por fim, para suporte, a companhia procura por profissionais para atuar no grupo de suporte técnico que tenham boa comunicação, escrita e raciocínio lógico.

Para se candidatar, envie o currículo para o e-mail [email protected]

