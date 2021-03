Transição na Saúde começa em dia com 2,8 mil óbitos

As mortes diárias por covid-19 no Brasil não param de subir e mostram, mais uma vez, que a pandemia do novo coronavírus está fora do controle, mesmo com alguns estados adotando medidas de restrição de circulação para conter o contágio. Ontem, o Ministério da Saúde registrou 2.841 óbitos em decorrência da doença, mais um recorde de mortes em apenas 24 horas. Já são 282.127 vidas perdidas no total e mais de 11 milhões de casos confirmados.

A “bomba” do combate à pandemia em seu pior momento no Brasil agora está em novas mãos: a transição do comando do Ministério da Saúde começou ontem. Indicado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), para assumir a pasta, o médico Marcelo Queiroga realizou a primeira reunião com a equipe do atual ministro, o general Eduardo Pazuello.

Ao chegar para o encontro, Queiroga fez sua primeira declaração pública após aceitar o convite do presidente. Em um primeiro momento, ele afirmou que a condução do enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil não terá mudanças consideradas radicais, como adoção de lockdown em nível nacional.

O novo ministro disse ainda que dará continuidade ao trabalho de Pazuello e garantiu que a política de saúde no país é do governo Bolsonaro e não do ministro da Saúde. O ministro executa a política de governo.” O presidente se posiciona publicamente contra um lockdown.

Após o encontro de transição, os dois fizeram um pronunciamento juntos. Queiroga pregou união entre governo federal e estados para “reforçar as medidas já adotadas” de forma regional. “Não iremos medir esforços com os secretários municipais e estaduais de saúde. O ministério está muito empenhado na parceria com os estados. É uma agenda que necessita de união da nação”, afirmou.

Desde o início de março, o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) pede para o governo federal assumir uma coordenação nacional na adoção de estratégias para frear a segunda onda da pandemia no país.

O novo ministro da Saúde também exaltou o SUS (Sistema Único de Saúde) e reforçou a importância das medidas de higiene para que a economia não seja paralisada.

“O SUS é a grande arma que nós temos para enfrentar a pandemia de covid-19. Conclamo a população para que use máscara e lave as mãos. Todo mundo já sabe disso, mas é preciso reafirmar. Com essas medidas básicas, não precisaremos parar a economia no Brasil. Podemos cuidar da saúde dos brasileiros, mas também garantir emprego, renda e recursos.”

A declaração do ministro mostra que um lockdown sob coordenação nacional não será prioridade por questões econômicas.

Colapso

Membro suplente da comissão temporária criada no Senado para acompanhar ações contra a pandemia, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) alertou sobre a possibilidade iminente de haver colapso do fornecimento de oxigênio em cidades do interior de Rondônia e em ao menos 39 municípios do Ceará e do Acre.

O parlamentar também afirmou ser urgente ouvir na comissão temporária os representantes das principais empresas de distribuição de oxigênio no país.