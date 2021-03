Saiba quem é Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde

O médico Marcelo Queiroga foi escolhido para ser o novo ministro da Saúde. A informação foi divulgada na última segunda-feira (dia 15). Mas afinal, quem é ele?

Queiroga é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Natural de João Pessoa, ele é formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e fez residência em cardiologia no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Tem especialização em cardiologia, com área de atuação em hemodinâmica e cardiologia intervencionista.

Em seu currículo Lattes, Queiroga afirmou ter um doutorado em andamento desde 2010 em Bioética, na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Portugual. Diz ainda trabalhar como diretor do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia do Hospital Alberto Urquiza Wanderley e cardiologista no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, ambos na Paraíba.

Além da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o novo ministro afirma ter atuado na Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, no Conselho Regional de Medicina da Paraíba , no Conselho Federal de Medicina e na Associação Paraibana de Medicina.

Em dezembro do ano passado, Queiroga foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para ser um dos diretores da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). A indicação ainda não foi votada pelo Senado.

O que defende

Queiroga é a favor da imunização contra a Covid-19. Ele aparece, inclusive, em um vídeo postado na página da Sociedade Brasileira de Cardiologia falando sobre a importância da vacina.

Em maio, a entidade recomendou que a cloroquina, a hidroxicloroquina e azitromicina não fossem usadas no tratamento contra o novo coronavírus. Depois da repercussão, a entidade divulgou nova nota, em parceria com o Ministério da Saúde, em que abria a possibilidade de pacientes receberem cloroquina e hidroxicloroquina após assinarem termo de consentimento.

Em entrevistas, Queiroga também já falou sobre a importância do isolamento social e o fortalecimento do SUS (Sistema Único de Saúde).

Queiroga será o quarto ministro da Saúde desde o começo da pandemia de Covid, há pouco mais de um ano. Ele substitui o general Eduardo Pazuello.