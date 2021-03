Poupatempo continua com atendimento presencial suspenso

Todas as unidades do Poupatempo no Estado de São Paulo continuarão com o atendimento presencial suspenso durante a fase emergencial do Plano São Paulo, que começou nesta segunda-feira.

O atendimento nas plataformas digitais (portal do Poupatempo ou aplicativo digital) continua funcionando para 130 serviços.

A retirada de documentos já agendada é permitida mediante a apresentação do protocolo. Os casos emergenciais, como a emissão de RG para pessoas que precisam de serviços médicos, podem ser solicitadas pelo Fale Conosco.

De acordo com o Poupatempo, dos 4,6 milhões de serviços prestados nos dois primeiros meses deste ano, cerca de 3,5 milhões foram feitos pelo app e site.

Os mais procurados são renovação e segunda via de CNH, consulta de multas e de pontuação na CNH, IPVA, Carteira de Trabalho, seguro desemprego, licenciamento e transferência de veículos, entre outros.