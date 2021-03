Polícia Civil apreende 95 kits de testes de Covid-19 vencidos em São Paulo

A Polícia Civil prendeu duas mulheres envolvidas na venda de 95 kits de testes de Covid-19 vencidos. A ação ocorreu nesta segunda-feira (dia 15), em um centro comercial no Brás, na Zona Leste de São Paulo.

Agentes do 12º Distrito Policial (Pari) foram informados sobre o possível crime envolvendo os testes de Covid-19 e foram até o local – uma loja na Rua Alfândega – para verificar.

Leia também:

Lá os policiais localizaram diversos testes de Covid-19 com as etiquetas de validade adulteradas, sendo verificado que todos os produtos estavam vencidos. A responsável pelo local alegou ter alugado a loja e adquirido as mercadorias com um casal.

No mesmo centro comercial, a mulher indicada pela primeira abordada foi localizada em outra loja e confessou ter comprado os testes junto com seu marido e depois revendido à suspeita.

As duas mulheres, de 44 e 52 anos, foram presas em flagrante e indiciadas por falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e associação criminosa.

Um homem também envolvido no delito foi indiciado, mas ainda não foi localizado.