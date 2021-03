Polícia apreende 9 quilos de maconha em terminal rodoviário no interior de São Paulo

Policiais do 12º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) localizaram 9 quilos de maconha em uma mala de viagem e prenderam um homem em flagrante no terminal rodoviário de Araçatuba, no interior de São Paulo, nesta terça-feira (dia 16).

Os agentes realizavam patrulhamento de rotina quando notaram um homem mudar o sentido de direção e demonstrar nervosismo por conta da presença da equipe.

Durante abordagem foram encontrados 9,2 quilos de maconha e R$ 40. Questionado, o suspeito informou que havia adquirido o entorpecente na cidade de Apucarana, no Paraná.

O homem foi preso em flagrante por tráfico e encaminhado à Delegacia de Polícia de Araçatuba.