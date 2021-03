Mais países aderem à pausa na vacina da AstraZeneca/Oxford

Alemanha, Indonésia, Holanda e Itália se juntaram ontem a um grupo de países que suspenderam temporariamente a distribuição da vacina desenvolvida pela AstraZeneca/Oxford no combate à pandemia de covid-19. A decisão foi tomada depois de a Noruega reportar, no fim de semana, que quatro pessoas que receberam uma dose do imunizante tiveram problemas de coagulação de sangue e todas tinham baixa contagem de plaquetas.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Agora, a vacina britânica está totalmente pausada em outros dez países. São eles: Noruega, Dinamarca, Islândia, Irlanda, Áustria, Estônia, Letônia, Lituânia, República Democrática do Congo e França. Na contramão, a Tailândia afirmou que retomaria a distribuição da dose ainda hoje. O primeiro vacinado após a retomada será o primeiro-ministro, Prayuth Chan-ocha.

Na última quinta-feira, a Aifa (Agência Italiana de Medicamentos da Itália) já havia anunciado que suspenderia temporariamente o lote ABV2856 do imunizante por “efeitos adversos graves”. Segundo a agência, uma enfermeira de 49 anos morreu por “problemas de coagulação” dez dias depois de receber a primeira dose da AstraZeneca/Oxford.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) e a EMA (agência regulatória de medicamentos da Europa) afirmam que os dados disponíveis até o momento não indicam uma maior incidência de problemas de coagulação na população e ainda investigam qualquer relação entre a vacina e os episódios.

“Mais de 3 milhões de pessoas já foram vacinadas no mundo até agora e não há nenhum caso documentado de mortes relacionado às vacinas. Por outro lado, 2,6 milhões de pessoas já morreram de covid-19 desde o começo da pandemia”, afirmou o cientista-chefe da OMS, Soumya Swaminathan.

No domingo, a AstraZeneca respondeu que monitora continuamente a segurança do imunizante.

“Cerca de 17 milhões de pessoas na UE (União Europeia) e o Reino Unido agora receberam nossa vacina, e o número de casos de coágulos sanguíneos relatados neste grupo é menor do que as centenas de casos que seriam esperados entre a população em geral”, disse Ann Taylor, diretora médica da empresa.

Ao Metro World News, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) afirmou que “até momento não houve alteração do cenário desta vacina para o Brasil”. A dose é aplicada no país em parceria com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).

Na sexta-feira, a agência sanitária havia informado em nota que “por meio de sua área internacional, a Anvisa já solicitou informações sobre a investigação promovida na Europa”.