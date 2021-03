Fase emergencial ainda tem recordes de casos e mortes em São Paulo

O primeiro dia de funcionamento da fase emergencial mostrou bons e maus exemplos do cumprimento das regras mais duras para conter o avanço da covid-19. A segunda-feira ainda trouxe a atualização dos números da saúde, que reforçaram o alerta de que estamos no pior momento da pandemia, com novos recordes de casos, mortes e internações (veja abaixo).

Sobre as medidas, nas áreas comerciais do centro da capital, como na 25 de Março e no Brás, a grande maioria do comércio deixou de funcionar e a movimentação do público nas ruas ficou muito abaixo do normal, com calçadas esvaziadas.

Por outro lado, no transporte público, o movimento foi pouco menor na comparação com as semanas anteriores e a lotação de passageiros provocou aglomerações nos trens e metrô. Pequenos aglomerados também se formaram nas ruas em manifestações ontem contra a quarentena mais restritiva.

“Foi o primeiro dia da fase emergencial, ainda precisamos monitorar ao longo da semana a efetividade das medidas”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.

Para evitar as aglomerações no transporte, o estado sugeriu aos setores econômicos um escalonamento para a entrada dos funcionários. A secretária contou que está negociando diretamente para ajustar os horários com três atividades que concentram grande contingente de empregados: supermercados, call centers e indústrias.

O vice-governador, Rodrigo Garcia (DEM), fez ontem um apelo para que os setores colaborem, pois tornar o escalonamento obrigatório exigiria uma mudança nos alvarás de funcionamento. “Mas isso não seria adequado.”