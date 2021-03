Super Sete acumula; prêmio chega a R$ 3,5 milhões

A Super Sete, a mais nova loteria da Caixa, voltou a acumular nesta segunda-feira e o prêmio para o próximo sorteio agora passou para R$ 3,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Super Sete nesta segunda-feira foram:

3 – 3 – 7 – 1 – 3 – 2 – 1

Embora ninguém tenha levado o prêmio da aposta principal, seis apostadores acertaram 6 dezenas e cada um deles ganhou R$ 7.415,52.

Outros 125 apostas fizeram a quina no sorteio desta segunda-feira e ganharam R$ 508,49.

A Super Sete pagou ainda R$ 55,56 para 1.144 pessoas que acertaram somente 4 números.

O próximo sorteio da Super Sete será realizado na quarta-feira, a partir das 15h.

As apostas podem ser feitas até poucos minutos antes do sorteio em qualquer casa lotérica do país.

Lotofácil tem prêmio de R$ 1,5 milhão

A Lotofácil tem um prêmio estimado de R$ 1,5 milhão para os apostadores que acertarem as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira.

As apostas da Lotofácil podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples custa R$ 2,50, mas se o apostar quiser turbinar sua aposta, pode escolher até 20 números por volante, mas o preço da aposta sobe substancialmente e pode chegar a 38.760,00.

O sorteio da Lotofácil ocorre sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

No último sábado, dois apostadores das cidades de Montes Claros, em Minas Gerais, e Santa Bárbara D’Oeste, em São Paulo, dividiram o prêmio da Lotofácil. Cada um deles levou para casa a bolada de R$ 1.901.030,07.

Outros 362 apostadores chegaram bem perto de dividir o prêmio da Lotofácil. Eles fizeram 14 dos 15 números sorteados e cada um ganhou R$ 1.170,01.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 11.527 pessoas que acertaram apenas 13 dezenas.