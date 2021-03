Lotofácil pode pagar R$ 1,5 milhão; confira dezenas sorteadas

Chegou a hora de conferir os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal da noite desta segunda-feira (dia 15). Hoje foi dia Lotofácil, concurso 2181, e Quina, concurso 5515. Dedos cruzados e boa sorte!

A Lotofácil tem prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão. Para levar a bolada é preciso acertar as 15 dezenas.

Confira aqui a sequência da Lotofácil:

01 – 02 – 03 – 05 – 06

09 – 11 – 13 – 14 – 15

17 – 18 – 22 – 23 – 25



No último sorteio, realizado no sábado (dia 13), dois apostadores de Montes Claros, em Minas Gerais, e Santa Bárbara D’Oeste, em São Paulo, dividiram o prêmio da principal da Lotofácil. Cada um deles levou para casa R$ 1.901.030,07.

Outros 362 apostadores "bateram na trave", marcando 14 números. Cada um ganhou R$ 1.170,01.

A loteria pagou ainda R$ 25 para 11.527 pessoas que acertaram 13 dezenas.

Veja os números sorteados para a Lotofácil de sábado

QUINA

Já a Quina está com um prêmio acumulado em R$ 12,5 milhões. É preciso acertar as cinco dezenas para receber a quantia.

Veja os números que saíram do globo há pouco:

28 – 40 – 45 – 46 – 54

No último sorteio, também realizado no sábado, nenhum apostador acertou as cinco dezenas e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Oitenta e um apostadores, contudo, acertaram a quadra (quatro pontos) e ganharam R$ 9.000,43.

O concurso pagou ainda R$ 167,55 para 6.543 apostas que fizeram o terno (três pontos).

Veja os números sorteados para a Quina de sábado

SUPER SETE

A Super Sete, a mais nova loteria da Caixa, sorteou nesta tarde o concurso 67. Ninguém acertou os sete números. O próximo sorteio deve pagar R$ 3,5 milhões

Veja números sorteados para a Super Sete nesta segunda-feira:

3 – 3 – 7 – 1 – 3 – 2 – 1

Seis apostadores acertaram seis número e cada um deles ganhou R$ 7.415,52.

Outros 125 apostadores fizeram a quina e ganharam R$ 508,49.

A Super Sete pagou ainda R$ 55,56 para 1.144 pessoas que acertaram somente quatro números.

MEGA-SENA

A Mega-Sena, loteria mais concorrida e conhecida da Caixa, acumulou no sorteio do último sábado. Quem quiser tentar a sorte na próxima quarta-feira (dia 17) pode levar o prêmio acumulado de R$ 40 milhões.

Os números sorteados no sábado foram:

09 – 17- 38 – 41 – 49 -55

Cento e duas apostas acertaram a quina no e cada uma ganhou R$ 31.309,46.

Outras 5.124 pessoas fizeram a quadra e levaram R$ 890,36.

FUNCIONAMENTO DOS SORTEIOS

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal são realizados sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h. O Metro World News acompanha tudo em tempo real.

Os procedimentos são acompanhados por dois auditores populares, que fiscalizam de perto os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

Os sorteios acontecem de segunda-feira a sábado.

PRÓXIMAS APOSTAS

Não foi dessa vez? Não deixe de tentar a sorte novamente, na semana que vem. Os palpites podem ser feitos até 19h em qualquer casa lotérica do País. É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online.

Na próxima terça-feira (dia 16), tem sorteio da Lotofácil, Quina, Lotomania e Dupla Sena.

Para obter mais informações sobre todas loterias da Caixa Econômica Federal – opções de jogo disponíveis, datas de sorteios, regras , valores de cada aposta e muito mais -, acesse o site. O jogo só é permitido para maiores de 18 anos de idade.