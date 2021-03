Lotofácil paga R$ 1,5 milhão nesta segunda-feira; veja ainda Quina e Super Sete

A Lotofácil tem um prêmio estimado de R$ 1,5 milhão para os apostadores que acertarem as 15 dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira.

As apostas da Lotofácil podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas de todo país. A aposta simples custa R$ 2,50, mas se o apostar quiser turbinar sua aposta, pode escolher até 20 números por volante, mas o preço da aposta sobe substancialmente e pode chegar a 38.760,00.

O sorteio da Lotofácil ocorre sempre a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

No último sábado, dois apostadores das cidades de Montes Claros, em Minas Gerais, e Santa Bárbara D’Oeste, em São Paulo, dividiram o prêmio da Lotofácil. Cada um deles levou para casa a bolada de R$ 1.901.030,07.

Outros 362 apostadores chegaram bem perto de dividir o prêmio da Lotofácil. Eles fizeram 14 dos 15 números sorteados e cada um ganhou R$ 1.170,01.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 11.527 pessoas que acertaram apenas 13 dezenas.

Veja os números sorteados para a Lotofácil de sábado.

Prêmio acumulado da Quina

O concurso 5515 da Quina está com um prêmio acumulado de R$ 12,5 milhões para o sorteio desta segunda-feira.

No sorteio de sábado, nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas para a Quina.

Oitenta e um apostadores acertaram a quadra e cada um deles ganhou R$ 9.000,43.

O sorteio da Quina pagou ainda R$ 167,55 para 6.543 apostas que fizeram o terno (três pontos).

A aposta simples da Quina custa R$ 2,00 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas.

Veja os números sorteados para a Quina de sábado

Super Sete acumulada paga R$ 3,7 milhões

A Super Sete também está com seu prêmio principal acumulado desde o sorteio da última sexta-feira e para esta segunda promete ao apostador que acertar as sete dezenas sorteadas uma bolada de R$ 3,7 milhões, de acordo com estimativa da Caixa Econômica Federal.

Ninguém acertou as sete dezenas sorteadas na sexta-feira. Apenas um apostador se aproximou do prêmio milionário, acertando seis dezenas. Ele ganhou R$ 46.327,60.

A Super Sete pagou ainda R$ 1.181,82 para 56 apostadores que acertaram 5 dezenas.

O sorteio da Super Sete é realizado a partir das 15h no Espaço Loterias da Caixa, em São Paulo.

A aposta mais barata da Super Sete custa R$ 2,50, mas pode chegar até em R$ 5.467,50, se o apostador optar por marcar 21 números no volante.

Confira os resultados das loterias desta sexta-feira

Mega-Sena

A Mega-Sena acumulou no sorteio do último sábado e a estimativa para a próxima quarta-feira é que o prêmio chegue a R$ 40 milhões.

Cento e duas apostas acertaram a quina no sorteio deste sábado e cada um ganhou R$ 31.309,46, e outras 5.124 pessoas fizeram a quadra e levaram para casa R$ 890,36.

Os números sorteados no último sábado foram:

09 – 17- 38 – 41 – 49 -55

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até 19h de quarta-feira em qualquer casa lotérica do país. A aposta simples custa R$ 4,50.