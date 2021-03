Homem que cultivava maconha em casa é preso em São Paulo

A Polícia Civil prendeu um homem de 31 anos que cultivava maconha em sua própria casa, no bairro da Mooca, na Zona Leste da Capital, na última sexta-feira (dia 12).

Agentes do 57º Distrito Policial da Capital foram até o imóvel, localizado na Rua João da Canha, para cumprir um mandado de busca e apreensão contra o autor, que era investigado.

No local, os policiais encontraram duas estufas com ventilação, lâmpadas e sistema de irrigação com dez vasos de plantas de cannabis sativa – uma espécie de maconha – , além duas balanças de precisão e mais de 80 sacos para embalar as drogas.

Toda a substância e material foram apreendidos para perícia e o homem preso em flagrante.