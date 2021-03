Declaração do IRPF: Etecs e Fatecs dão consultoria gratuita em São Paulo

Pessoas com dificuldade em desenrolar aquele monte de documentos e preencher os formulários do programa para declaração do Imposto de Renda 2021 (IRPF) podem contar com uma consultoria gratuita fornecida por alunos e professores das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas (Etecs) do estado.

Em função do distanciamento social, este ano os atendimentos do IRPF serão realizados de forma remota.

Os interessados devem entrar em contato com as unidades por meio de e-mail ou Whatsapp para fazer um agendamento para o atendimento, de acordo com cada unidade, pois o número de vagas é limitado, e encaminhar todos os documentos necessários, que são:

Comprovantes de rendimentos do ano-calendário 2020

Declaração anterior com recibo de entrega (se houver),

Número do RG, CPF e título de eleitor,

Endereço residencial,

Dados da conta bancária para restituição

Comprovantes de despesas que possam ser abatidas (consultas médicas, exames clínicos, mensalidades escolares, contribuição para previdência privada, entre outros)

O atendimento é feito por alunos das unidades, com supervisão dos professores. Em algumas unidades é solicitado uma contrapartida em alimentos para serem doados a instituições beneficentes.

O prazo para a entrega da declaração do IRPF termina no dia 30 de abril.

Confira abaixo a relação de unidades, datas e horários: