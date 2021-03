Covid-19 sem freio no Brasil afeta o mundo

O mundo está preocupado com a ameaça que o Brasil se tornou diante do aumento no número de mortes causadas pela covid-19 e a maior circulação de variantes do vírus em território nacional. O país já ultrapassou 11 milhões de infectados e 268 mil vítimas da doença, o que corresponde a, respectivamente, 9,5% e 10,3% do total global – mesmo que a população brasileira represente apenas 3% da população mundial.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) alertou que, sem ação do governo para frear a doença, o avanço da covid-19 no Brasil ameaça os esforços de outros países. “A situação é muito preocupante. Não apenas pelo número de casos, mas pelo aumento no número de mortes”, afirmou Tedros Adhanom, diretor-geral da entidade, na sexta-feira. Ele disse estar decepcionado com o sistema de saúde do Brasil, o SUS (Sistema Único de Saúde), até então, tido como referência mundial. “Eu esperava que o Brasil pudesse ter um melhor desempenho em epidemias por causa do seu forte sistema de vigilância em saúde. Começando pelo governo, todos os interlocutores devem agir de forma séria”, aconselhou Adhanom.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A OMS não foi a única entidade de saúde internacional a fazer uma fala diretamente voltada ao governo brasileiro. Na quarta-feira passada, a diretora-geral da OPAS (Organização Pan-Americana de Saúde), Clarissa Etienne, disse que a situação brasileira virou um “lembrete sóbrio da ameaça e ressurgência do vírus” e da importância da “ciência guiar as ações”.

Pesquisadores da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) afirmam em boletim epidemiológico que “o Brasil enfrenta o pior cenário desde o início da pandemia”. Segundo eles, o país nunca alcançou redução significativa de sua curva de transmissão. Pelo contrário. “Conforme noticiado pela imprensa e alertado pela Fiocruz, os recordes de novos casos e óbitos vêm sendo superados diariamente, acompanhados por uma situação de colapso dos sistemas de saúde em grande parte dos estados e municípios”, reporta a entidade.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, a doutora em microbiologia pela Universidade de São Paulo Natalia Pasternak afirmou que o país virou, sim, um risco para a saúde global. “Quando você tem o vírus se replicando loucamente, livremente, em um país desse tamanho, a probabilidade de ter variantes novas aqui – que podem ser mais transmissíveis e escapar de vacinas – é uma preocupação mundial.”

Na contramão do mundo, o Brasil é o único país que tem apresentado alta de casos e mortes neste momento da pandemia. Há duas semanas, dos dez países que lideram os rankings da pandemia, oito registraram queda na média móvel.

“Na velocidade que o Brasil vacina, não iremos conter essa crise”, alerta o cientista do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) Lucas Ferrante.

'Bomba relógio'

Entrevista com Lucas Ferrante, cientista e doutorando do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

É possível afirmar que a transmissão da covid-19 está descontrolada no Brasil? Se sim, quais são os riscos disso?

A pandemia no Brasil está descontrolada sim. Essa maior transmissão viral tende a fazer surgir novas mutações e essas novas mutações podem fazer surgir novas variantes, inclusive resistentes às vacinas. Um ponto importante é que a variante P.1 (de Manaus) é duas vezes mais transmissível do que a variante que causou a pandemia. No ano passado, com a variante que causou a pandemia, em menos de um ano tivemos o surgimento de várias novas cepas. Então imagina a probabilidade [de novas variantes], agora com a P.1, duas vezes mais transmissiva e com carga viral no organismo dos infectados dez vezes maior. Estamos em uma bomba relógio onde, em qualquer hora, momento e lugar do Brasil, pode emanar uma variante nova e muito mais agressiva.

Como é possível prever uma onda de infecções?

A gente tem utilizado o modelo epidemiológico que é a ferramenta básica de resposta à pandemia, o modelo SEIR (Suscetíveis, Expostos, Infectados e Recuperados). Calculamos as taxas de pessoas que estão suscetíveis à doença, as que de fato estão expostas ao vírus, as que vão se recuperando. Tudo com base na taxa de mortalidade local e isolamento social. Dessa maneira, conseguimos, através de cruzamento de informações de número de hospitalizações, internações em UTI, óbitos e isolamento social, prever todas essas quatro taxas para as cidades e saber se a pandemia vai regredir ou progredir. É um modelo que tem uma capacidade de predição com meses de antecedência e é, portanto, muito eficiente.

No ano passado, achávamos que o Brasil estava numa ‘eterna primeira onda’. Hoje o Brasil está em qual?

É importante dizer que temos epidemias dentro da pandemia. Cada localidade é uma epidemia diferente e em pontos diferentes. Manaus hoje está na segunda onda. Curitiba, na terceira. A definição de uma onda é simples: é uma montanha com um topo e um vale. Exatamente quando cai, eu chego no vale e começo uma ascensão de novo de casos. Aquilo marca a transição de uma onda para a outra. Em Curitiba, já vimos duas ondas bem severas. Manaus, não. Ainda estamos nessa segunda onda que pode permanecer o ano todo, ou a partir de uma breve queda de casos, como acontece agora, já emendar em uma terceira onda.

Como chegamos até aqui e qual caminho o Brasil traçou desde o início da pandemia?

O caminho que o Brasil traçou foi o caminho dos bobos liderados pelo Jair Bolsonaro. Exatamente como o flautista de Hamlet, ele tocou uma flauta que só saiu baboseira e as crianças ingênuas seguiram ele até o rio para morrerem afogadas. É exatamente isso que acontece com o Brasil. O presidente da República repete um monte de baboseiras, a população ingênua acredita e a pandemia nunca chega ao fim. Pessoas vão morrendo nesse processo. Nós temos um ministro da Saúde que não faz absolutamente nada. Pazuello veio em Manaus e não tomou nenhuma iniciativa. Nós não temos comando de resposta no Brasil durante a pandemia. Temos, nitidamente, pessoas incapacitadas que estão gerindo isso e minimizando o problema. Essa pandemia não deve ter fim enquanto essas pessoas não saírem.