Veja cotação do dólar e do bitcoin nesta segunda-feira

Após novo recorde batido neste sábado, quando a criptomoeda atingiu o patamar de US$ 60 mil, o bitcoin abre em queda nesta segunda-feira de 6,86% em relação ao dia anterior.

Por volta das 10h, o bitcoin era cotado a US$ 56.267 e, apesar da queda de hoje, ainda acumula alta de 11,80% nos últimos sete dias.

Analistas acreditam que a criptomoeda está ainda impulsionada pelos efeitos do plano de estímulo à economia aprovado pelo governo norte-americano, que injetará muito dinheiro na economia mundial e também em investimentos em bitcoin.

O valor do bitcoin aumentou oito vezes desde o início do ano passado e agregou pelo menos US$ 700 bilhões ao seu valor de mercado desde setembro do ano passado.

Entretanto, analistas do JP Morgan acreditam que os preços do bitcoin não sejam sustentáveis se a volatilidade da criptomoeda não se estabilizar rapidamente.

