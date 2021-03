Um país chocante: Brasil é o recordista mundial de raios

O sol se esconde, as nuvens carregadas começam a dar as caras e o vento fica cada vez mais forte. Vem tempestade por aí! Essa cena, muito comum no verão e na primavera, traz com ela um perigo que vem dos céus: os raios.

De acordo com levantamento do Elat (Grupo de Eletricidade Atmosférica) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais), o Brasil é o recordista mundial de descargas elétricas. Uma média de 77,8 milhões de raios atingem o solo brasileiro por ano.

Em entrevista ao Metro, o coordenador do Elat, Osmar Pinto Jr., explica que o Brasil tem a maior incidência de raios no mundo porque é o país com maior extensão da região tropical. “O clima mais quente favorece a formação de tempestades e, consequentemente, de raios”, disse. Veja ao lado como ocorre o fenômeno.

Segundo o estudo, que reuniu informações de 2000 a 2019, o Brasil já registrou 2.194 mortes provocadas por raios neste século. A cada 50 óbitos em decorrência de descarga elétrica no mundo, uma ocorre por aqui. Até ontem, já haviam sido registrados 18 óbitos em 2021. “O número ainda é parcial porque os registros não são feitos de forma imediata”, afirmou o especialista.

No entanto, o Brasil vem registrando cada vez menos mortes por raios. Em 2000, foram 140. Em 2019, 67. De acordo com o especialista, a queda está ligada ao processo de conscientização da população, principalmente em como se proteger durante as tempestades. É possível conferir as dicas em uma cartilha de informações formulada pelo Elat.

No entanto, a quantidade de mortes em 2020, que ainda não foi divulgada, pode ser maior do que 2019. Isso porque houve aumento no número de raios entre os dois anos: de 62 milhões, em 2019, para 121 milhões, no ano passado. “O crescimento ocorreu por causa do fenômeno La Niña, que aumenta a temperatura superficial das águas”, explicou o especialista.

Do céu ao chão

Veja como se formam os raios

As nuvens de tempestade são formadas basicamente por gotas de água de cristais de gelo. O ar revolto faz com que esses elementos se choquem. Com o atrito, eles adquirem eletricidade. A parte da nuvem mais próxima do chão fica com as cargas negativas (elétrons), que querem ir de encontro com as cargas positivas que estão no chão, de modo a cancelar seus opostos. Isso cria uma tensão e um fluxo de elétrons que quebra o isolamento do ar e os conduz livremente até o solo, eletricamente positivo. Com o caminho livre, os elétrons são descarregados, formando o raio.

Por que vemos antes?

Uma cena comum durante uma tempestade é ver o clarão da luz do relâmpago e já se preparar para o som estrondoso que o trovão costuma fazer. Mas por que vemos o raio antes de escutá-lo? Isso ocorre porque a velocidade da luz é muito mais rápida do a que do som.

Esse foi perto!

Para calcular a distância de um raio com o som: basta contar o tempo em segundos, do momento em que vir a luz do relâmpago até quando ouvir o som do trovão. Divida esse número por três e o resultado será aproximadamente a quantos quilômetros o raio caiu.

Estados com mais mortes (dados de 2000 a 2019)

SP – 327 MG – 175 PA – 162 RS – 147 MS – 138 AM – 133 MT – 126 GO – 123 PR – 114 MA – 107

A cada 50 mortes por raios no mundo, uma acontece no Brasil

Número de vítimas registradas

• 2000 – 140

• 2001 – 193

• 2002 – 137

• 2003 – 106

• 2004 – 93

• 2005 – 113

• 2006 – 125

• 2007 – 126

• 2008 – 161

• 2009 – 119

• 2010 – 90

• 2011 – 82

• 2012 – 114

• 2013 – 101

• 2014 – 99

• 2015 – 107

• 2016 – 72

• 2017 – 79

• 2018 – 71

• 2019 – 67

Fonte: Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)