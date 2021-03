Bolsonaro escolhe Marcelo Queiroga para assumir Ministério da Saúde

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) escolheu nesta segunda-feira (dia 15) o médico Marcelo Queiroga para assumir o Ministério da Saúde no lugar de Eduardo Pazuello.

Bolsonaro e Queiroga – que é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia – se reuniram nesta tarde no Palácio do Planalto. A nomeação deve ser publicada no "Diário Oficial da União" de amanhã.

Segundo o presidente, haverá uma transição de "uma ou duas semanas" entre o novo titular da Pasta e seu antecessor.

Bolsonaro disse que conhece o cardiologista "há alguns anos" e que ele "tem tudo fazer um bom trabalho dando prosseguimento em tudo que o Pazuello fez até hoje".

O presidente elogiou a gestão do agora ex-ministro e afirmou que vai "partir para uma parte mais agressiva no tocante ao combate ao vírus”.

Pazuello deixa o cargo de ministro da Saúde depois de dez meses no comando da Pasta.

Antes de se reunir com Queiroga, Bolsonaro conversou com a médica Ludhmila Hajjar, que não aceitou o convite para ocupar o cargo.