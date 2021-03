CPTM inaugura espaço para atender mulheres vítimas de violência na Estação Vila Olímpia

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) inaugurou na última semana, na Estação Vila Olímpia, a 42ª sala do Espaço Acolher.

O local oferece atendimento humanizado e com privacidade a mulheres vítimas de violência ou importunação sexual nos trens e estações.

A iniciativa foi dos próprios colaboradores da estação. O suporte é dado longe do agressor e feito por uma pessoa preparada para lidar com a situação.

Com a chegada do Espaço Acolher à Estação Vila Olímpia, dez estações da Linha 9-Esmeralda passarão a contar com o serviço.

Além da nova sala, a CPTM possui Espaços Acolher nas seguintes estações:

Linha 7-Rubi: Água Branca, Várzea Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Perus, Vila Aurora e Pirituba;

Linha 8-Diamante: General Miguel Costa, Barueri, Carapicuíba, Domingos de Moraes e Itapevi;

Linha 9- Esmeralda – Granja Julieta, Grajaú, Jurubatuba, Berrini, Hebraica-Rebouças, Pinheiros, Villa-Lobos – Jaguaré e Osasco;

Linha 10-Turquesa – Rio Grande da Serra, Mauá, Santo André, São Caetano do Sul e Tamanduateí;

Linha 11-Coral – Mogi das Cruzes, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Guaianases, José Bonifácio e Bom Bosco;

Linha 12-Safira – Itaquaquecetuba, Itaim Paulista e São Miguel Paulista;

Linha 13-Jade – Aeroporto-Guarulhos.

E nas estações de integração:

Luz (Linhas 7-Rubi e 11-Coral), Brás (Linhas 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira), Tatuapé (Linhas 11-Coral e 12-Safira), Osasco (Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda), Engenheiro Goulart (Linhas 12-Safira e 13-Jade) e Palmeiras Barra Funda (Linhas 7-Rubi e 8-Diamante).