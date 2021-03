Centro Paula Souza abre inscrições de cursos voltados a pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência e com mais de 18 anos, moradoras da Baixada Santista e de Jundiaí, podem se inscrever até o dia 23 de março para cursos gratuitos online profissionalizantes. A iniciativa faz parte de uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Centro Paula Souza, com apoio do Centro de Tecnologia e Inovação.

As aulas começam no dia 30 deste mês. Todos os cursos terão carga horária de 60 horas e serão realizados em 12 dias, sendo quatro horas por dia, de segunda a sexta-feira. As atividades contarão com intérpretes de libras.

Confira abaixo os cursos oferecidos:

Baixada Santista

Vagas são para o curso online de Auxiliar Administrativo. São oferecidas 80 oportunidades, divididas igualmente entre pessoas com quatro tipos de deficiência diferentes: visual, auditiva, física e intelectual/psicossocial. As inscrições podem ser feitas no link.

Jundiaí

As vagas oferecidas são para Auxiliar Administrativo ou Operador de Telemarketing.

São 80 vagas para o curso online de Auxiliar Administrativo, divididas igualmente para atender pessoas com deficiência visual, auditiva, física e intelectual/psicossocial.

Já para o curso de Operador de Telemarketing foram disponibilizadas 40 vagas, sendo 20 delas para pessoas com deficiência física e as outras 20 para pessoas com deficiência visual. Para realizar a inscrição, acesse o link.