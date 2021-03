N9: nova variante tem maior poder de transmissão, dizem cientistas

Uma nova variante do novo coronavírus, chamada N9, foi descrita em pesquisa de cientistas brasileiros como potencialmente mais transmissível. Especialistas temem que a nova cepa também tenha capacidade maior de escapar do ataque dos anticorpos, o que poderia comprometer a eficácia das vacinas.

A mutação foi identificada pela primeira em novembro, em São Paulo. Ela já chegou a quase todas as regiões do País, exceto no Centro-Oeste.

A pesquisa foi aceita para publicação na revista científica Genomic Epidemiology. O trabalho foi feito a partir do sequenciamento genético e análise de 195 amostras de pacientes de Covid-19. Elas foram colhidas em 39 municípios em indivíduos entre 11 e 90 anos.

O trabalho que descreve a nova variante é assinado por pesquisadores da Rede Corona-ômica, do Laboratório Nacional de Computação Científica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Estadual de Santa Catarina e Universidade Estadual do Rio de Janeiro.