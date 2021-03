SP: escolas municipais adiantam recesso; particulares podem seguir online

As escolas da rede municipal de São Paulo entrarão em recesso a partir da próxima quarta-feira (dia 17). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (dia 12) pelo prefeito da cidade, Bruno Covas (PSDB) e pelo secretário municipal de Educação, Fernando Padula. A medida atinge cerca de um milhão de alunos.

Até lá, a recomendação é que todas as atividades nas escolas sejam reduzidas ao mínimo necessário para diminuir a circulação de pessoas e evitar, assim, a disseminação do novo coronavírus.

As aulas presenciais serão retomadas no dia 5 de abril, após o feriado da Páscoa.

Leia também:



Durante o período de recesso, as unidades escolares do município funcionarão em horário reduzido, das 10 às 16h. Além de manter a rotina de adequação das escolas aos protocolos sanitários e de segurança da Covid-19, os serviços de limpeza, pequenos reparos e poda de mato continuarão a ser executados.

As escolas devem se organizar para definir quais membros da equipe gestora estarão presentes a cada dia para realizar as atividades necessárias. Essas equipes poderão ainda entregar os cartões-merenda para os responsáveis dos alunos que ingressaram na rede pública municipal esse ano.

No período do recesso, os alunos não terão atividades obrigatórias e deverão permanecer em casa.

PARTICULARES

A Prefeitura informou ainda que as escolas da rede particular poderão permanecer com aulas on-line ou antecipar o recesso ou férias. Aulas presenciais, porém, estão terminantemente vetadas.

ANÚNCIO DO ESTADO

O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, anunciou ontem, durante coletiva de imprensa, que as escolas da rede estadual de São Paulo ficarão abertas a partir da próxima segunda-feira (dia 15) para garantir merenda a alunos carentes e distribuição de materiais mediante agendamento prévio.

O governo também vai antecipar em duas semanas o recesso anual, paralisando as atividades entre 15 e 28 de março, período no qual os estudantes não terão nenhuma atividade.