Previsão do Tempo: São Paulo amanhece com sol, mas chuva não perdoa

O dia amanhece claro e ensolarado em São Paulo, um dia típico de verão, mas deve terminar nublado e com pancadas de chuva, de acordo com previsão da Climatempo.

A chuva, como ocorre nesta época do ano, devem vir no final da tarde e à noite em toda Grande São Paulo.

Mas as constantes chuvas no final do dia estão com os dias contados. Uma massa de ar seco avança pelo interior de São Paulo e deve diminuir as condições e chuva em todo estado na última semana de verão, que acaba no dia 20, quando começa o outono.

A temperatura máxima prevista para esta sexta-feira é de 29ºC. A mínima, 19ºC.

RODÍZIO DE CARROS

Sexta-feira é dia de carros com placa 9 e 0 não circularem pela região do Centro expandido de São Paulo entre 7h e 10h e 17h e 20h, horário em que está em vigor o rodízio municipal de veículos.

O motorista flagrado trafegando nestas regiões nos horários de restrição do rodízio será multado em R$ 130,16 e ganhará quatro pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O CENTRO EXPANDIDO É DELIMITADO PELAS SEGUINTES VIAS:

– Marginais Tietê e Pinheiros;

– Avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnole Taunay, na zona sul de São Paulo;

– Complexo Viário Maria Maluf, também na zona sul;

– Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, na região do Ipiranga e do Sacomã;

– Viaduto Grande São Paulo, na divisa dos distritos da Vila Prudente com o Ipiranga.

Não há rodízio nos sábados, domingos e feriados.