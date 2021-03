Pandemia tem fase mais crítica após 1 ano e São Paulo se fecha

Para tentar colocar freio na covid-19 e evitar o colapso do serviço de saúde, todo o estado de São Paulo será colocado a partir da próxima segunda-feira, e até o dia 30 de março, em uma etapa ainda mais restritiva que a fase 1-vermelha da quarentena, denominada de fase emergencial.

O anúncio foi feito ontem pelo governo, no mesmo dia em que se completou um ano da declaração da OMS (Organização Mundial da Saúde) de que o mundo todo estava entrando em uma pandemia em função do novo coronavírus.

A coincidência das datas só reforça o alerta de que a crise está ainda mais preocupante agora do que na primeira onda, pois os números de casos, mortes e internações não param de subir enquanto os hospitais chegam ao limite.

O pedido que se renova é para que as pessoas fiquem em casa. A partir de segunda, haverá toque de recolher entre 20h e 5h. As atividades religiosas coletivas e as competições esportivas serão suspensas. As praias e os parques vão fechar.

O comércio terá novas restrições e as escolas estaduais entrarão em recesso. Já as municipais e particulares continuarão autorizadas a abrir, mas com limitações. A recomendação é que os serviços não essenciais sejam realizados só por home office e que o uso do transporte público siga escalonamento por ramo de atividade. As pessoas devem usar máscara mesmo dentro de casa, sempre que receberem alguém de fora (leia mais nas páginas 4 e 12).

Só na capital, a ideia é retirar 4 milhões de pessoas de circulação. Em todo o estado, a meta é fazer com que o índice de isolamento, que anteontem foi de 42%, fique acima dos 50%. As medidas são impopulares e vão afetar a vida das pessoas, admitiu o governador João Doria (PSDB), mas também necessárias, pois, nas palavras dele, “infelizmente, chegamos ao momento mais crítico da pandemia”.

O número de pessoas internadas é hoje 47% maior do que na primeira onda e 1.065 pacientes aguardam na fila por um leito – 35% deles esperam por uma UTI. “Hoje, um em cada três dos nossos pacientes em UTI vai morrer. Se interrompermos o vírus [com as novas restrições], salvaremos, talvez, 40 vidas por dia nas próximas semanas”, disse o coordenador do centro de contingência, Paulo Menezes.

Estamos tentando equilibrar essa equação da economia com a saúde, mas temos que entrar em uma nova etapa do Plano São Paulo, mais restritiva. Não é fácil tomar essa decisão, que é impopular, difícil, dura. Eu entendo o sofrimento de todos

João Doria, governador

Esse é o momento mais difícil da pandemia que enfrentamos no nosso estado. Muitos dos nossos hospitais já estão comprometidos. Estamos, portanto, no limite. Hoje, 53 municípios estão com taxa de ocupação de 100%. Na segunda-feira, eram 32

Jean Gorinchteyn, secretário da Saúde

É com muita tristeza que vemos aumentar a restrição. Ninguém faz isso porque quer, mas é a opção recomendada pela saúde. É o que nos resta. Esse papel não é só do governo, é de todos. Precisamos que a população ajude. Por favor, façam o isolamento

Eloísa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas

Muita gente vai morrer se não implementarmos essas medidas. Empreendedores de sucesso morrerão com muito dinheiro na conta. Não temos vacina para todo mundo, não há milagre. Quem tem plano de saúde, não terá leitos em hospitais privados

João Gabbardo, coordenador-executivo do Centro de Contingência da Covid-19