IPVA 2021: placa final 4 deve quitar terceira e última parcela

Donos de carro com placa de São Paulo final 4 que optaram por pagar o imposto parcelado devem quitar nesta sexta-feira a terceira e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA.

Para quitar o IPVA, o proprietário deve procurar qualquer agência bancária e realizar o pagamento. É possível pagar nos guichês, nos caixas de autoatendimento, utilizando o Internet Banking ou nas casas lotéricas somente com os números do Renavam.

A tabela de cobrança da terceira parcela do IPVA segue até 22 de março, de acordo com o calendário da Secretaria Estadual da Fazenda.

Esquecer de pagar o IPVA na data pode trazer muita dor de cabeça para o proprietário do veículo. Se for pego dirigindo sem a documentação em dia, o motorista vai pagar uma multa diária correspondente a 0,33% do imposto devido e juros de mora. Depois de 60 dias, o imposto será fixado em 20%.

CARTÃO DE CRÉDITO

Quem estiver passando por aperto financeiro, pode optar por pagar com cartão de crédito nas empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento. As empresas têm autonomia.

De acordo com a Secretaria, essas empresas têm autonomia para definir a taxa de juros e o número de parcelas para a quitação do imposto.

Para saber quais são, clique aqui.

CONSULTAR VALOR DO IPVA

O valor do imposto pode ser consultado diretamente nos caixas dos bancos, basta ir a um caixa de autoatendimento, selecionar a opção IPVA e preencher o número do Renaval e o sistema trará o valor do imposto devido. Se quiser, poe ainda consultar no portal da Secretaria da Fazenda. Para fazer a consulta, clique aqui.

CAMINHÕES

Proprietários de caminhões têm uma tabela diferente de pagamento do IPVA. Eles podem quitar o imposto à vista (em 15 de abril) ou pagar parcelado nos meses de março, junho e setembro.

O pagamento da primeira parcela, para caminhões, também segue uma tabela pelo final da placa do veículo, e placas com final 2 também devem pagar o imposto nesta quarta-feira.

LICENCIAMENTO ANTECIPADO

Neste ano, é possível antecipar o licenciamento de carros para 2021, independentemente da placa.

A medida tem como objetivo oferecer ao proprietário a opção de quitar o imposto junto com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor).

VEJA O CALENDÁRIO DO IPVA 2021: