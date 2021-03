IBGE abre inscrições para 6.500 vagas temporárias

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu na última quinta-feira (dia 11) inscrições para 6.500 vagas temporárias.

São 5.623 vagas para Agente de Pesquisas e Mapeamento em 520 municípios, 552 vagas para Supervisor de Coleta e Qualidade em 326 cidades, 300 vagas para Agente de Pesquisas por Telefone somente para o Rio de Janeiro e 25 vagas para Supervisor de Pesquisas também para o Rio de Janeiro.

Os selecionados irão trabalhar nas pesquisas que constam no calendário de divulgação mensal do IBGE.

Os contratos terão duração de até um ano, podendo ser prorrogados, desde que o prazo total não ultrapasse três anos.

O IBGE conta ainda com mais dois processos seletivos abertos para mais de 204 mil vagas. As vagas são para agente censitário e recenseador do Censo 2021.

Se interessou por alguma posição? Confira os detalhes:

Agente de pesquisas e mapeamento

Para concorrer à vaga o candidato precisa ter Ensino Médio completo. O salário é de R$ 1.387,50.

Entre as atribuições estão a visitação a domicílios e estabelecimentos, em locais selecionados de acordo com o tema a ser pesquisado, para a coleta de dados visando à realização de pesquisas de natureza estatística.

O colaborador irá ainda agendar e realizar entrevistas presenciais ou por telefone, registrando os dados em questionários, além de dar suporte à atualização dos levantamentos geográficos que estruturam a execução das pesquisas, entre outras atividades.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas pelo site, de 11 a 26 de março. A taxa é de R$ 30,27.

Supervisor de coleta e qualidade

O salário oferecido para a posição é de R$ 3.100. O candidato deve ter nível médio de escolaridade.

Entre as atribuições estão a organização, o planejamento e execução de atividades previstas para as pesquisas e levantamentos, além do gerenciamento, acompanhamento e controle dos trabalhos desenvolvidos nas agências de coleta, bem como participar de treinamentos, e/ou ministrá-los, que tenham por objetivo a capacitação para o desenvolvimento das pesquisas estatísticas.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas pelo site, de 11 a 26 de março. A taxa é de R$ 30,27.

Agente de Pesquisas por Telefone

O salário para a vaga é de R$ 1.345. O candidato deve ter nível médio e um ano de experiência comprovada em teleatendimento ou telemarketing ativo ou receptivo nos últimos cinco anos.

Entre suas atribuições estão coletar informações via telefone, realizando coleta de dados por meio de roteiros e scripts planejados, e executar outras tarefas correlatas.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas aqui, de 11 a 31 de março. A taxa é de R$ 21,14.

Supervisor de Pesquisas

A remuneração oferecida é de R$ 5.100. As vagas são dividas em quatro áreas de conhecimento, sendo 14 oportunidades na área Geral, 8 na de Gestão, 2 na de Suporte Gerencial e 1 na de Tecnologia de Informação e Comunicação.

Para quase todas as áreas, é exigido curso superior completo.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

As inscrições vão de 11 a 31 de março pelo site. A taxa é de R$ 40.

As atribuições são auxiliar no planejamento e execução dos trabalhos de definição metodológica de pesquisas, inclusive o detalhamento de âmbito, a elaboração do questionário e manuais; realizar pesquisa piloto; ministrar treinamentos objetivando à capacitação dos Agentes de Pesquisas; levantar, organizar, sistematizar e avaliar informações; elaborar relatórios, gráficos e tabelas; analisar dados quantitativamente e qualitativamente; desenvolver eventualmente atividades de campo; além de atribuições específicas por área de conhecimento.