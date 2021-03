Fase vermelha: De toque de recolher a escala no metrô, entenda o que muda em São Paulo

O estado de São Paulo passa a contar a partir de segunda-feira com medidas mais rígidas durante a fase vermelha para tentar barrar o avanço da covid-19. Ficam proibidas novas atividades: cultos religiosos, esportes coletivos e o uso de praias e parques.

Haverá toque de recolher das 20h às 5h, mas sem aplicação de multa, detenção ou qualquer outra penalidade para quem estiver na rua neste horário. O secretário da Saúde, Jean Gorinchteyn, afirmou, porém, que poderão ocorrer abordagens. “Queremos que as pessoas tenham essa consciência de que não devem sair. Para que estejamos dificultando o desejo de estarem nas ruas, as fiscalizações acontecerão, tanto pela polícias Civil e Militar, com blitze educativas. As pessoas serão questionadas sobre para onde vão, se trabalham em serviços essenciais, com objetivo de as desencorajar de se manterem nas ruas.”

O governo volta a exigir que as empresas adotem home office para atividades administrativas de setores não essenciais, incluindo call center. O objetivo é que aos menos 4 milhões de pessoas deixem de circular diariamente com as novas medidas. Também foi proposto que os setores da indústria, serviços e comércio adotem escalonamento nos horários de entrada dos funcionários para evitar aglomeração no transporte público.

Outra medida que entra em vigor a partir de segunda-feira é a proibição de que clientes retirem mercadorias nas lojas e restaurantes. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, muitos comerciantes funcionavam com portas semi-abertas utilizando a entrega de produtos como desculpa. “Não podemos mais nos enganar.”

O coordenador do centro de contingência da covid-19, Paulo Menezes, recomendou que as pessoas adotem cuidados também em casa. “Mesmo em pequenos encontros, dentro de casa, quero reforçar a necessidade de máscara. Porque se protege a todos naquele ambiente, mesmo com número reduzido de pessoas. Às vezes, um pequeno encontro familiar, com quatro ou seis pessoas, é onde ocorre a contaminação.”

Novas atividades com restrições completas

• Serviço de retirada (take-away) de todos os setores. Permitida apenas drive-thru (entre 5h e 20h) e delivery 24 horas

• Lojas de materiais de construção

• Celebrações religiosas (templos e igrejas permanecerão abertos para visitas)

•Atividades esportivas coletivas

Home office obrigatório para atividades administrativas em:

• Órgãos públicos

• Escritórios de qualquer atividade, desde que o setor não seja essencial

Recomendação de entrada no trabalho

Para evitar aglomeração no transporte

• 5h às 7h – trabalhadores da indústria

• 7h às 9h – trabalhadores de serviços

• 9h às 11h – trabalhadores do comércio

É proibido!

• Uso de praias e parques

• Qualquer atividade com aglomeração

E as escolas?

• Recomendação para que todas reduzam as atividades ao mínimo necessário

• Rede estadual aberta apenas para alimentação e distribuição de materiais. Recessos de abril e outubro antecipados para 15 a 28 de março

• Estado pede que redes municipais e particulares sigam mesmo esquema

Toque de recolher

• Será adotado das 20h às 5h, sem risco de multa ou prisão, mas com orientação de autoridades para quem for flagrado na rua

Continuam fechados:

• Restaurantes e bares

• Comércios de rua e shoppings

• Academias

• Salões de beleza

• Cinemas, teatros e museus

• Concessionárias

• Escritórios

Podem funcionar:

• Saúde: hospitais, clínicas, consultórios, farmácias e pet shops

• Alimentação: supermercados, mercados, açougues, feiras livres e padarias (sem consumo no local)

• Serviços gerais: hotéis, lavanderias, limpeza e manutenção, assistências técnicas, bancos e lotéricas, call center e bancas de jornais

• Logística: transporte público, táxis, carros por aplicativos, locadoras de veículos, oficinas mecânicas e estacionamentos

• Segurança: serviços de ordem pública (polícias e guardas municipais) e privada

• Abastecimento: Agropecuária, transportadoras e postos de combustível

• Produção: construção civil e indústrias

O Plano São Paulo, o mapa e as restrições para cada setor estão disponíveis em www.saopaulo.sp.gov.br/planosp