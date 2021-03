Confira a previsão do tempo em São Paulo para o último fim de semana do verão

Este é o último fim de semana do verão. Amantes do calor, porém, poderão se despedir da estação com um sábado e domingo quente na cidade de São Paulo, dentro da normalidade para esta época do ano.

No sábado (dia 13), a temperatura pode chegar aos 29ºC, segundo previsão do instituto de meteorologia Climatempo. A mínima será de 19ºC.

O dia começa com sol e muitas nuvens. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. Há 83% de chances de precipitações.

Já no domingo (dia 14), pode fazer ainda mais calor. Os termômetros devem alcançar os 30ºC. A mínima também não fica abaixo dos 19ºC.

O mesmo cenário do dia anterior se mantém: sol e nuvens pela manhã e chuva a partir da tarde.