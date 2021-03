Confira os resultados das loterias desta sexta-feira

Será que a sorte está com você na noite desta sexta-feira (dia 12)? Hora de cruzar os dedos e conferir os resultados das loterias da Caixa Econômica Federal.

A Quina, concurso 5513, tem prêmio acumulado no valor de R$ 10 milhões. Quem acertar as cinco dezenas sorteadas leva essa bolada toda para casa.

Confira:

02 – 06 – 09 – 45 -64

No sorteio anterior, realizado ontem, nenhum apostador levou o prêmio principal, porém 99 apostas fizeram quatro pontos e cada uma delas ganhou R$ 7.221,04.

Outras 8.330 pessoas acertaram o terno (três pontos) e receberam a quantia de R$ 129,05.

LOTOFÁCIL

Hoje também foi dia de Lotofácil. O concurso 2179 pode pagar prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para o apostador que adivinhar as 15 dezenas.

Veja os números que saíram aqui:

03 – 06 – 07 – 08 – 09

10 – 13 – 14 – 15 – 16

18 – 19 – 20 – 21 – 25

André Porto/Metro

Dois apostadores, um de Brasília e outro de Cristalina (GO), dividiram o prêmio de quinta-feira (dia 11). Cada um ganhou R$ 517.069,54.

A Lotofácil pagou ainda R$ 1.090,72 para 284 apostadores que acertaram 14 dezenas e R$ 25 para aqueles que marcaram 13 números – 9.501 pessoas ao todo.

LOTOMANIA

A Lotomania, concurso 2160, pode pagar nesta noite R$ 2,8 milhões. Foram 20 bolas sorteadas.

Veja a sequência:

01 – 09 – 15 – 24 – 25

31 – 34 – 35 – 37 – 40

41 – 42 – 48 – 56 – 62

64 – 65 – 69 – 74 – 79

No sorteio da última terça-feira (dia 9), ninguém ganhou o prêmio principal e, por isso, o valor acumulou para hoje.

Entretanto, três apostadores acertaram 19 pontos e ganharam R$ 88.127,91. Foi por pouco!

A Lotomania pagou ainda R$ 1.488,65 para 111 pessoas que marcaram 18 pontos.

SUPER SETE

A mais nova loteria da Caixa, a Super Sete, sorteou na tarde desta sexta-feira o concurso 66. Ninguém acertou os sete números, e o prêmio então acumulou em R$ 3,4 milhões para a próxima segunda-feira (dia 15).

Um apostador “bateu na trave”, acertando seis pontos. Por isso, ele levou sozinho a quantia de R$ R$ 46.327,60.

Outras 56 apostas fizeram cinco acertos e ganharam R$ 1.181,82 cada.

Veja os números sorteados:

8 – 6 – 8 – 9 – 9 – 5 – 0

COMO ACONTECEM OS SORTEIOS?

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal são realizados sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, às 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h. O Metro World News acompanha tudo em tempo real.

Os sorteios contam com a presença de dois auditores populares, que fiscalizam de perto os procedimentos realizados e os validam. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.

SAIBA ATÉ QUE HORAS É POSSÍVEL APOSTAR

Para os próximos sorteios, as apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online. É prático e seguro.

Não deixe de acompanhar neste sábado (dia 12) conosco os sorteios da Quina, Lotofácil, Dupla Sena e, claro, Mega Sena, a loteria mais aguardada da semana. O prêmio está acumulado em nada mais nada menos do que R$ 32 milhões.

No último sorteio, realizado na quarta-feira (dia 10), nenhum apostador adivinhou as seis dezenas da Mega. Setenta e duas apostas, no entanto, marcaram a quina e receberam R$ 37.556,05. A quadra foi paga a 4.604 pessoas. Cada uma delas levou R$ 839,03.

Ficou curioso para saber como foi o último sorteio da Mega-Sena? Clique aqui e confira.