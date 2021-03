Servidor terá promoção, mas não reajuste salarial

O governo federal precisou negociar mudanças no texto da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Emergencial para que os deputados não retirassem ontem todas as contrapartidas fiscais propostas. A PEC é fundamental para que os pagamentos do auxílio emergencial sejam retomados. Ela já havia sido aprovada pelo Senado e passava durante a noite de ontem pela segunda votação na Câmara.

Com medo de não ter os votos para barrar um destaque do PT, que derrubaria todos os gatilhos de congelamento de salários de servidores e outras despesas do governo, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), propôs manter a possibilidade de progressões e promoções nas carreiras, com aumento nos salários, mesmo quando há elevado comprometimento das finanças. Se a promessa for cumprida, em situações de crise, o governo poderá congelar os salários dos servidores, mas não poderá barrar as promoções.

A trava para promoções deve ser retirada logo após a votação do texto-base em segundo turno da PEC. Os congelamentos que afetam os servidores são os pontos mais polêmicos da proposta, irritando inclusive o setor da segurança. A PEC fixa normas fiscais não só para a pandemia, como para outras situações de calamidade com comprometimento de 95% das despesas totais do poder público.

O presidente Jair Bolsonaro minimizou ontem as alterações no texto. “Se um ou outro dispositivo for suprimido, faz parte da regra do jogo. Mas o coração do projeto está sendo mantido”, afirmou em entrevista no Palácio da Alvorada.