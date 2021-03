São Paulo registrou 12,3% mais óbitos do que semana passada, diz secretário

São Paulo vem batendo recorde de internações e mortes nos últimos 20 dias, afirmou nesta quinta-feira (dia 11) o secretário estadual da Saúde, Jean Gorinchteyn. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo o secretário, nesta semana os óbitos são 12,3% maiores do que os registrados na última semana.

Ontem a média móvel de mortes bateu o recorde no Estado – 312 óbitos por dia. A contagem leva em consideração os registros dos últimos sete dias e minimiza as diferenças das notificações. Foi a primeira vez que o índice superou 300 mortes.

Leia também:

Nas últimas 24 horas, o Estado registrou também 517 novas mortes por Covid-19, além de 16.058 novos casos confirmados da doença.

Nova fase

A coletiva de imprensa de hoje anunciou a implantação, a partir da próxima segunda-feira (dia 15) da chamada Fase Emergencial do Plano São Paulo. Até 30 de março, haverá restrição de funcionamento de 14 atividades comerciais em todo Estado de São Paulo.

Serviços de retirada de alimentos, celebrações religiosas coletivas, atividades esportivas e lojas de material para construção, entre outras, terão suas atividades proibidas.

A medida determina ainda a ampliação do toque de recolher em todo o Estado, que agora passa a valer entre 20h e 5h. Todas as aglomerações e o uso de todos os parques públicos no Estado também estão proibidos.