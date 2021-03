Quina pode pagar R$ 8,5 milhões nesta noite; veja este e outros sorteios

A Quina, concurso 5512, pode pagar prêmio estimado no valor de R$ 8,5 milhões ao feliz apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas na noite desta quinta-feira (dia 11) pela Caixa Econômica Federal na cidade de São Paulo.

Confira o resultado:

11 – 20 – 22 – 24 – 34

Ontem, a Quina não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou para hoje.

Cento e trinta apostadores acertaram a quadra e receberam o valor de R$ 5.413,60.

Já o terno (três dezena) teve 7.993 acertadores e cada um deles levou para casa a quantia de R$ 132,40.

LOTOFÁCIL

Além da Quina, a Caixa Econômica Federal sorteou hoje o concurso 2178 da Lotofácil. A loteria pode pagar R$ 1,5 milhão. Para isso, é preciso adivinhar as 15 dezenas.

Veja a sequência:

02 – 05 – 08 – 09 – 11

13 – 14 – 15 – 17 – 18

19 – 20 – 22 – 23 – 24

A Lotofácil sorteada na última quarta-feira teve 11 ganhadores na faixa principal. Os felizardos são de Barreiras (BA), Macacanau (CE), Neropolis (GO), Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG), Ponta Grossa (PR), Canguaretama (RN), Caçador (SC), Cajamar (SP), Pontal (SP) e Almas (TO). Cada um deles recebeu um prêmio de R$ 123.599,41.

Outras 578 apostas receberam R$ 704,58 cada por terem marcado 14 acertos. Quem fez 13 acerto levou um prêmio mais humilde, mas levou: R$ 25. O valor saiu para 12.656 pessoas.

DUPLA SENA

A Dupla Sena também está com seu prêmio principal acumulado em R$ 1,5 milhão para esta noite. O concurso é o 2206.

Confira agora o que saiu:

1º sorteio: 05 – 09 – 13 – 29 – 34 – 35

2º sorteio: 06 – 10 – 31 – 41 – 45 – 47

No sorteio da última terça-feira, nenhum apostador acertou as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio.

Cinco apostadores, porém, marcaram a quina na primeira faixa e ganharam R$ 8.784,53. Outros cinco também acertaram a mesma quantidade de pontos, mas do segundo sorteio. Cada um deles ganhou R$ 7.906,08.

ONTEM FOI DIA DE MEGA-SENA

O prêmio milionário da Mega-Sena – loteria mais concorrida da Caixa – ficou sem nenhum ganhador na última quarta-feira. Para o próximo sábado, o valor estimado do prêmio é de R$ 32 milhões. Já pensou levar essa bolada toda para casa? Ainda dá tempo de apostar e tentar a sorte.

Setenta e duas apostas acertaram a quina e cada uma delas levou R$ 37.556,05. Outras 4.604 pessoas fizeram a quadra e cada uma ganhou R$ 839,03.

COMO ACONTECEM OS SORTEIOS?

Os sorteios das loterias da Caixa Econômica Federal são realizados sempre no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo, às 20h. A exceção é a Super Sete,cujo sorteio é realizado mais cedo, às 15h. O Metro World News acompanha tudo em tempo real.

Os sorteios contam com a presença de dois auditores populares, que fiscalizam de perto os procedimentos realizados. Atualmente não há plateia por conta das medidas de contenção ao novo coronavírus.



SAIBA ATÉ QUE HORAS É POSSÍVEL APOSTAR



Se nenhum prêmio saiu para você nesta noite, não desanime. É possível tentar a sorte novamente.

As apostas podem ser feitas até 19h em qualquer casa lotérica do país. É possível ainda jogar pelo computador, tablet ou smartphone através da plataforma Loterias Online. É prático e seguro.

A Caixa oferece ainda duas opções de aposta: a Surpresinha, em que o sistema escolhe aleatoriamente os números, e a Teimosinha, na qual a mesma aposta é repetida no concurso posterior.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial da Caixa.